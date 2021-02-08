Buna göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alındığı havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 40 bin 55, dış hatlarda 19 bin 772'ye ulaştığı ocak ayında üst geçişlerle toplam 73 bin 734 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 366 bin 34, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 858 bin 312 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam 5 milyon 227 bin 452 yolcuya hizmet verildi.