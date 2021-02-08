Son dakika faizler uçuşa geçti! 20.000 TL 32 günde kaç lira faiz getirir? Hangi bankalar yüksek faiz veriyor?

Tüm Türkiye Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmişti. Karar sonrası bankaların mevduat hesap faiz oranlarının nasıl değişeceği inceleniyordu. Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için güzel haber geldi. Faiz oranları yükseldi, mevduat hesabının faiz getirisi arttı. Tasarruflarını Türk Lirası'nda değerlendirenler farklı bankalardan seçenekleri kullanabiliyor. Peki Şubat 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? İşte detaylar...
VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?
Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti.
20.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?