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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 11:55
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    • 08.02.2021 11:57
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    Son dakika faizler uçuşa geçti! 20.000 TL 32 günde kaç lira faiz getirir? Hangi bankalar yüksek faiz veriyor?

    : En yüksek faiz oranı değişti! 20.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Paralarını 32 günlük hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Yatırım yapmak isteyen kişiler en fazla faizi hangi bankaların verdiğini merak ediyor. Aralarında , , , , , ve faiz oranları yükseliş gösterdi. Peki Şubat 2021'de a ngisi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Faizler uçuşa geçti! 20.000 TL 32 günde kaç lira faiz getirir?

    Tüm Türkiye Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmişti. Karar sonrası bankaların mevduat hesap faiz oranlarının nasıl değişeceği inceleniyordu. Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için güzel haber geldi. Faiz oranları yükseldi, mevduat hesabının faiz getirisi arttı. Tasarruflarını Türk Lirası'nda değerlendirenler farklı bankalardan seçenekleri kullanabiliyor. Peki Şubat 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? İşte detaylar...

    VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?

    Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti.

    20.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

        20.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

        20.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

        VADELİ HESAP NEDİR?

        Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Tüm bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların yanında vadeli seçenek ile birikimlerinizi yönetebilir, kar elde edebilirsiniz.

        Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir zaman içerisinde, bankaların sunduğu faiz oranları doğrultusunda yüksek getiri sağlaması. Genelde 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl üzerinden hesaplanan faizlerle kâr elde edilir. Vade için bankanızla birlikte belirlediğiniz süre ne kadar uzun olursa kâr elde etme imkanınız da o kadar artar.

            VADELİ MEVDUAT HESABI NASIL AÇILIR?

            Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz.

            Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.

            VADE ÇEŞİTLERİ

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

            VADELİ MEVDUATTA STOPAJ KESİNTİSİ

            Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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            Haberler Ekonomi Son dakika faizler uçuşa geçti! 20.000 TL 32 günde kaç lira faiz getirir? Hangi bankalar yüksek faiz veriyor?