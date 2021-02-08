Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.02.2021 15:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2021 15:08
    ABONE OL

    8 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,13 ile "" fonları oldu. Peki, 8 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika ahberinin ayrıntıları...

    AA
    8 Şubat BES'te en fazla kazandıran fonlar!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,082428 0,27
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037625 0,25
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050045 0,25
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079561 0,25
    Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052448 0,20
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061983 0,28
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,021251 0,22
    Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,046171 0,21
    Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020538 0,20
    VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022122 0,19
    Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,021333 0,18
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,022998 0,10
    MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021010 0,10
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013412 0,10
    Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018540 0,03
    VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029654 0,02
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031871 0,14
    Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,073844 0,13
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073051 0,13
    Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072145 0,13
    AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,068092 0,13

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091805 -0,77
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088831 -0,69
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,052442 -0,61
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,050266 -0,51
    Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,071553 -0,42
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021825 -0,17
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018442 -0,03
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,056617 -1,17
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055906 -0,95
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,085290 -0,79
    Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,141801 -0,77
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,096827 -0,75
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,074631 -0,52
    AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,028912 -0,51
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070868 -0,40
    Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,067471 -0,40
    HEM Dinamik Değişken EYF 0,026161 -0,38
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026993 -0,69
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029361 -0,28
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047442 -0,28
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,014008 -0,26
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067153 -0,26
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,045677 -1,19
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043162 -1,17
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044459 -1,16
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,026759 -1,16
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,047523 -1,16

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 8 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?