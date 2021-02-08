8 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,082428 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037625 0,25 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050045 0,25 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079561 0,25 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052448 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061983 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,021251 0,22 Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,046171 0,21 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020538 0,20 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022122 0,19 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,021333 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,022998 0,10 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021010 0,10 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013412 0,10 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018540 0,03 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029654 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031871 0,14 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,073844 0,13 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073051 0,13 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072145 0,13 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,068092 0,13

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: