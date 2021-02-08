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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 10:08
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    • 08.02.2021 10:08
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    Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 8 Şubat BIST son durum...

    Haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti. Borsa İstanbul'daki son durum piyasaları ve ekonomik verileri inceleyenler tarafından anbean takip ediliyor. Bugün Borsa İstanbul'da endeksi, güne yüzde 0,85 artışla 1.540,22 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile spor oldu. İşte nin detayları...

    AA
    Borsa haftaya nasıl başladı?

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,85 artışla 1.540,22 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,04 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 1.540,22 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 0,56 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile spor oldu.

    Cuma günü, kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 1.527,17 puandan tamamladı.

        Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışıyla küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

        Bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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        Haberler Ekonomi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 8 Şubat Borsa İstanbul BIST son durum...