Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 1.529,86 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,68 puan artışla 1.529,86 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,47 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile spor oldu.