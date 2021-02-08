Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,47 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile spor oldu.