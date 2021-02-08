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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 13:37
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    • 08.02.2021 13:37
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    Borsa günün ilk yarısında yükseldi | İşte 8 Şubat son durum

    Son dakika haberi... 'daki son durum piyasaları ve ekonomik verileri inceleyenler tarafından anbean takip ediliyor. Borsa İstanbul'da endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 1.529,86 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,47 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile spor oldu.

    AA
    Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 1.529,86 puana yükseldi.

    Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,68 puan artışla 1.529,86 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,47 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile spor oldu.
        Haberler Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi | İşte 8 Şubat BIST 100 son durum