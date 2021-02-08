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    • 09.02.2021 08:28
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    4/D Taşeron işçiler için 9 Şubat 2021 tarihli önemli gelişme! yapılacak?

    4/D Taşeron işçiler için 9 Şubat 2021 tarihli önemli gelişme... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda yüzdelik dilimlerle ilgili detaylara yer verildi. Birçok kişinin merak ettiği yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için tarihli önemli gelişme ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için tarihli önemli gelişme hakkında tüm yeni gelişmeleri sayfamızda öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    4d'li taşeronda maaş detayı: En yüksek zam geliyor!

    Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4D'li taşeronda maaş zammı haberleri yakından takip ediliyor. COVID-19 nedeniyle toplu pazarlık görüşmeleri iptal edilmişti. Taşeron ve kamu çalışanları için son derece kritik bir dönem başlayacak. Taşeron işçilere yüzde 15 oranında zam yapılması konusu gündeme gelirken, odaklanmada temel nedenlerden birisi asgari ücret zammı ve enflasyon rakamları olarak karşımıza çıkıyor.

    TAŞERON İŞÇİLER İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

    18 Temmuz tarihinde tamamlanacak yasakları müteakip toplu pazarlık görüşmelerine dair çalışmalar başlayacak. Bu süreçte YHK kararına göre belediye çalışanı durumları, belediye çalışan haklarının düzenlenip iyileştirilmesi planlanıyor. Taşeronların kadroya geçişinin sonrasında eşitsizlik ve mağduriyetlerin giderilmesi temel amaç olacak. Zam oranında adaletsizlik ve ikramiye ödemesi yapılmayan işçilerin menfaatleri öncelikli problemler içerisinde yer alıyor. 10 aylık maaş ile 2 aylık maaş alan çalışan durumlarının düzeltilmesi, farklı maaş ve kişisel haklara sahip personel içerisindeki adaletsizliğin giderilmesi gibi konular en önemli beklentiler içerisinde yer alıyor.

    TAŞERON İŞÇİ ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşeron işçilere maaş artışı için yüzde 10 ila 15 arasında bir artış belirleyeceği tahmin ediliyor. İşçilerin talep ettiği zam tutarının ise yüzde 20 bandında olacağı öngörülüyor. Teklif ve sendika taleplerinde alınan oranlar henüz yalnızca değerlendirme niteliği taşımakta ve konuya ilişkin resmi açıklama yapılmamıştır.

        TAŞERON İŞÇİYE YÜZDELİK DİLİMLERLE İLGİLİ SÖZ KONUSU YAZI İSE BU ŞEKİLDE

        İlgi yazıda: Öz Büro İş Sendikasının Bakanlığımız bünyesinde sürekli işçi kadrosunda çalışan üyelere ait ücretlerin kendilerine verilmiş olan yüzdelik dilimlerinin 2018 yılındaki asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edildiği ve eksik ödenen tutarlar için bakanlığımız aleyhine dava açıldığı belirtilerek; üyelere 1/12019 tarihinden itibaren eksik ödenen ücretlerinin yeniden hesaplanarak ödenmesi istenmektedir. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin yazı ilgisi nedeniyle yazımız ekinde gönderilmektedir.

        Öz Büro İş sendikası genel başkanlığının, bakanlığımız bünyesinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan üyelerinin ücretlerinin , kadroya geçirildikleri 2/4/2018 tarihinden önceki ihale şartlanmeleri uyarınca asgari ücretin belli bir oranda fazlası olarak belirlendiği üyelerinin kadroya geçirildikten sonra 2018 yılının sonuna kadar ihale şartlanmeleri ile kendilerine verilmiş olan yüzdelik dilimlerinin ücretlerine yansıtılarak ödenmeye devam edildiği, ancak 2019 yılında belirlenen asgari ücret dikkate alınmayarak ihale sözleşmelerinde yer alan yüzdelik dilimlerinin 2018 yılındaki asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edildiği. Üyelerinin ücretlerinin eksik ödenmesi nedeniyle bakanlığımız aleyhine Ankara 44. İş Mahkemesinde 2019/651 esas sayılı dosyası ile bakiye ücret, ilave tediye ve ikramiye alacağı konularında dava açıldığı, 10/7/2020 tarihinde karara bağlandığı ve davanın kabulüne karar verildiği, ;Açılan davaların emsal niteliğinde olduğu, söz konusu ücret alacaklarının mahkemeye intikal etmesi halinde ücret alacağı yanında mahkeme masrafları ve vekalet ücretlerinin de bakanlığımıza yükleneceği, bu durumun yüklü miktarda kamu zararının oluşmasına neden olacağı,

        Tüm nu nedenlerle, üyelerinin 1/1/2019 tarihinden itibaren eksik ödenmekte olan ücretlerinin yeniden hesaplanarak ödenmesi, aksi halde yasal yollara başvurulacağı konusundaki ilgide kayıtlı yazısı ilgisi nedeniyle ilişkide gönderilmektedir. "

        TAŞERON İŞÇİLERE YÜZDELİK DİLİM İLE EK ZAM DÜZENLEMESİ

        Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarının KHK ile kadroya alınma sürecinde düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerde asgari ücretten daha yüksek ücret alan işçiler kadroya geçtikten sonra asgari ücretten maaş almaya başladılar.

        Bu maaş düzenlemesinin ardından bazı taşeron işçiler bu düzenlemenin iptali için dava açtılar ve bu davayı kazandılar. Bu kapsamda taşeron işçilere kadro sürecinden sonra yüzdelik dilim düzenlemesi yapılmış oldu.

            EĞER DÜZENLEME KABUL EDİLİRSE MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

            Taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesine ilişkin mahkeme kararının olması bu alanda tüm işçiler için düzenleme talebini gündeme getirdi.

            Önümüzdeki günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taşeron işçi yetkili sendikasının yapacağı görüşmelerde bu düzenleme talebinin gündeme gelmesi bekleniyor. Eğer bakanlık ile sendika anlaşırsa yüzdelik dilim tüm işçiler için uygulanacak.

            Burada önemli olan nokta kadroya alınmadan önceki maaş tutarı. Örneğin o dönem işçiler asgari ücretten yüzde 10 daha fazla maaş alıyorlarsa, bu oran kadroya alınmadan sonraki süreç için hesaplanacak. Yapılan hesaplama sonrasında o maaş üzerinden diğer zam oranları eklenecek. Bu formül ile yeni maaş oranı bulunmuş olacak.
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            Haberler Ekonomi 4/D Taşeron işçiler için 9 Şubat 2021 tarihli önemli gelişme! Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak?