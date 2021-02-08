8 Şubat Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 4,52 4,15 8,92 Kartonsan 91,25 85,90 6,23 Aksa Enerji 11,82 11,28 4,79 Bizim Mağazaları 17,03 16,36 4,10 Vestel 28,86 27,76 3,96 Türk Traktör 185,00 178,50 3,64 Akiş GMYO 3,59 3,48 3,16 Otokar 413,00 401,80 2,79 Odaş Elektrik 4,24 4,13 2,66 GSD Holding 2,74 2,67 2,62 Koza Altın 130,70 127,40 2,59 İş Yatırım Menkul Değerler 19,30 18,82 2,55 Çemtaş 17,75 17,35 2,31 Sasa Polyester 28,34 27,80 1,94 MLP Sağlık 24,38 23,94 1,84 Aygaz 17,96 17,64 1,81 Alkim Kimya 19,47 19,14 1,72 Ereğli Demir Çelik 14,82 14,60 1,51 Kardemir (D) 7,04 6,94 1,44 Doğuş Otomotiv 36,00 35,50 1,41

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 3,75 4,02 -6,72 Sok Marketler Ticaret 14,11 14,48 -2,56 Bera Holding 25,90 26,44 -2,04 Bursa Çimento 12,18 12,39 -1,69 Selçuk Ecza Deposu 13,41 13,64 -1,69 Tofaş Oto Fabrikası 36,62 37,18 -1,51 Türkiye Sigorta 7,39 7,49 -1,34 Turkcell 16,51 16,72 -1,26 Konya Çimento 1.535,90 1.551,60 -1,01 Petkim 5,09 5,14 -0,97 Migros Ticaret 45,68 46,12 -0,95 Anadolu Grubu Holding 29,74 30,00 -0,87 Coca Cola İçecek 74,65 75,30 -0,86 Kordsa Teknik Tekstil 23,20 23,40 -0,85 Aksigorta 9,78 9,86 -0,81 Aksa 14,87 14,99 -0,80 Halk GMYO 3,83 3,86 -0,78 Tat Gıda 11,55 11,64 -0,77 İndeks Bilgisayar 20,92 21,08 -0,76 Türk Hava Yolları 12,07 12,16 -0,74

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: