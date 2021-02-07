Koronavirüs salgını döneminde gıda fiyatlarının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada artış gösterdiğini ifade eden Tarım Meclisi'nden sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Türkiye'de mevsimsel etkiler ve girdi maliyetlerindeki artışların fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Meclisi toplantısında gıda fiyatları ve denetimlerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Matlı, "Sebze, meyve, yağ ve bakliyat gibi ürünlere büyük oranda zamlar yapıldı. Haksız fiyat artışlarıyla hiç kuşkusuz mücadele edilmeli ancak temel sebepler de göz ardı edilmemeli" dedi.