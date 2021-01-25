Başkan Erdoğan gıdadaki fırsatçı zincirinin kırılacağını açıkladı: Fiyatlar düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde artan gıda fiyatlarına neşter vurulacağını söyledi: Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede yüksek fiyatlar öncelikli meselemiz.







GIDADA İNDİRİM HAMLESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gıda ürününde yaşanan fiyat artışlarının arka planında olup bitenlerin araştırılması için ekonomi yönetimine talimat verdi. Erdoğan'ın "Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz. Vatandaş gıda ürünlerini daha ucuza tüketmesi lazım" dediği öğrenildi.



Erdoğan, "Fiyatlar neden bu kadar yüksek? Yağ, bakliyat, sebze, meyve fiyatları pahalı. Vatandaşa bu kadar pahalı gıda tükettirmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun çözümü bulacağız. İlgililere, gerekli yerlere talimatı verdim. Gıda fiyatları aşağı çekilsin diye. Fiyatlar böyle yüksek devam etmeyecek. Bunun önüne geçilecek, vatandaş rahat edecek" değerlendirmesini yaptı.



Bankalara seslenen Erdoğan, "Bankalar karlarıyla övünüyor. Kazançlarını yapsınlar. Vatandaşın, esnafın, yatırıcının, sanayicinin yanında yer alsınlar, önünü açsınlar" diye konuştu.







ESNAF MÜJDE BEKLİYOR

Başkan Erdoğan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Palandöken görüşmede esnafın sorunlarına çözüm önerilerini içeren 6 maddelik dosya sundu. Bugün yapılması planlan Kabine Toplantı'ndan esnafa müjde çıkması bekleniyor.



HAZAL ATEŞ

