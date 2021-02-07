İhtiyaç sahiplerine gıda ve para yardımı (vefa yardım kolisi başvurusu) Ve netleşti! Başvuru formu açıklandı!

İhtiyaç sahibi vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklaması. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yapılan açıklamada ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı yapılacağına yer verildi. İçinde esas yiyeceklerin olduğu paketler için müracaat formu yayımlandı. "Vakfiyelerde yer alan hayır koşullarının yerine getirilmesi emeliyle Genel Müdürlüğümüzce 81 şehir merkezinde kuru yiyecek desteği verilmektedir." ifadeleri ile yayımlanan açıklamada müracaatların müracaat formu ile beraber bizzat yapılacağı belirtildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak aylık yardım için başvuracak kişilerin ihtiyaç sahibi olduklarını kanıtlamaları gerekecek.
KURU GIDA YARDIM KOLİSİNİN İÇİNDE NE VAR?
VGM'nin ihtiyaç sahiplerine verdiği gıda kolisi şu şekilde:
"Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır. 3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır: A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır. Yurt geneline 81 il merkezinde her ay 20.315 aile adrese teslim şeklinde bu yardımdan yararlanmaktadır. Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 defa paketin teslim alınmaması halinde hizmete son verilir."
KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILACAK?
VGM resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan açıklamada başvuru şartlarının şu şekilde olduğuna yer verildi:
1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar.
2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.
Yukarıdaki şartları taşıyanlar , başvuru formu ile birlikte VGM Bölge Müdürlüklerine müracaat edecek. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilecek.