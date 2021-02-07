İhtiyaç sahiplerine gıda ve para yardımı (vefa yardım kolisi başvurusu) Ve netleşti! Başvuru formu açıklandı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık yardımına başvurmak isteyen kişilerin ilk olarak sosyal güvencelerinin bulunmaması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olan kişiler başvuru yapamıyor. Sosyal güvencenin yanı sıra söz konusu muhtaç kişilerin düzenli bir gelir ya da aylığının bulunmaması gerekiyor. Bununla beraber mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınan kişiler de muhtaçlık yardımı için başvuruda bulunamıyor. Herhangi bir gayrimenkule sahip olan ve bu gayrimenkullerden gelir elde eden kişiler de muhtaç aylığı alamıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koyulan bu şartlar yardımın gerçekten muhtaç olan kişilere verilmesine yönelik.