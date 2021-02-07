Milyonları ilgilendiriyor! Yapılandırmada buna dikkat! Borcunuzdan kurtulmak için...

Milyonlarca vatandaşı borçlarından kurtaracak yapılandırma ile ilgili başvuru süresi sona erdi. Böylece yaklaşık 10 milyon vatandaşın 200 milyar liraya yakın borcu için yeni ödeme sistemi devreye girdi. Borçların faiz ve cezaları silinirken üzerine enflasyon farkı eklendi.
FARKIN YÜZDE 90'I SİLİNDİ
Peşin ödeyenler için enflasyon farkının da yüzde 90'ı silindi. Taksitle borcunu ödemek isteyenlere de 18 ay vade ve 36 aylık ödeme imkanı getirildi. Ancak bu avantajların kaybolmaması için ilk taksitin ödenmesi büyük önem taşıyor. İlk taksitler için son ödeme tarihi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve belediyelere yapılacak ödemelerde 1 Mart, SGK'ya yapılacak ödemelerde ise 31 Mart olarak belirlendi. Taksitler 2 ayda bir yapılacak.
BİR AY SONRA ÖDENECEK
Yapılandırmanın bozulmaması için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şart. Eğer bir takvim yılında 2 taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek.