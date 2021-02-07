Milyonları ilgilendiriyor! Yapılandırmada buna dikkat! Borcunuzdan kurtulmak için...

FARKIN YÜZDE 90'I SİLİNDİ

Peşin ödeyenler için enflasyon farkının da yüzde 90'ı silindi. Taksitle borcunu ödemek isteyenlere de 18 ay vade ve 36 aylık ödeme imkanı getirildi. Ancak bu avantajların kaybolmaması için ilk taksitin ödenmesi büyük önem taşıyor. İlk taksitler için son ödeme tarihi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve belediyelere yapılacak ödemelerde 1 Mart, SGK'ya yapılacak ödemelerde ise 31 Mart olarak belirlendi. Taksitler 2 ayda bir yapılacak.