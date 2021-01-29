Son dönemde Türkiye'de her kesimin ana gündem maddesi haline gelen gıda fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da (TCMB) bu yılın ilk Enflasyon Raporu sunumuna damga vurdu. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 ve 2022 için bir önceki raporda belirledikleri yüzde 9.4 ve yüzde 7 tahminlerini koruduklarını belirtirken, gıda enflasyonuna ilişkin bu yılki tahmini yüzde 10.5'ten 11.5'e çıkardıklarını ifade etti.
RİSKLER HESABA KATILDI
Son dönemde etkisini artıran uluslararası gıda emtia fiyatlarındaki artışın dikkat çekici olduğunu belirten Ağbal, bütün varsayımlarında ve tahminlerinde ihtiyatlı ve riskleri olabildiğince hesaba kattıklarını söyledi.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Ama eğer bizim varsayımlarımızın ve tahminlerimizin ötesinde bir hareket görürsek, o konuda zaten sizleri bilgilendirmek suretiyle, bu kanalda gelen etkilerin kalıcı olduğunu da gördüğümüzde gerekli reaksiyonu veririz" dedi.
GIDA KOMİTESİ ADIMI
Gelecek süreçte uluslararası emtia fiyatları üzerinden gelen riski ithalat fiyatları kanalıyla yaşayacaklarını ifade eden Ağbal, "Buradan gelen risk, maliyetleri etkileyecek ama sıkı para politikası duruşu, farklı gıda ürünlerinde üretim arzının artırılması, zamanlama bakımından uyarlanması gibi çalışmalarla da yapısal tedbirlerin devrede olacağını söylemek mümkün.