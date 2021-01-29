

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Ama eğer bizim varsayımlarımızın ve tahminlerimizin ötesinde bir hareket görürsek, o konuda zaten sizleri bilgilendirmek suretiyle, bu kanalda gelen etkilerin kalıcı olduğunu da gördüğümüzde gerekli reaksiyonu veririz" dedi.

GIDA KOMİTESİ ADIMI

Gelecek süreçte uluslararası emtia fiyatları üzerinden gelen riski ithalat fiyatları kanalıyla yaşayacaklarını ifade eden Ağbal, "Buradan gelen risk, maliyetleri etkileyecek ama sıkı para politikası duruşu, farklı gıda ürünlerinde üretim arzının artırılması, zamanlama bakımından uyarlanması gibi çalışmalarla da yapısal tedbirlerin devrede olacağını söylemek mümkün.