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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 10:11
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    • 05.02.2021 10:46
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    : Başkanı 'dan flaş "" açıklaması

    haberine göre Başkanı , "ni uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor" dedi. Merkez Bankası Naci Ağbal, yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planları olmadığını ifade etti. Ağbal, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini ihaleleri kullanarak sabırlı şekilde artıracaklarını vurguladı.


    Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi. Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti.

    DÖVİZ SWAP ANLAŞMALARI GÜNDEMDE YOK
    Merkez Bankası Naci Ağbal, yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planları olmadığını ifade etti. Ağbal, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini ihaleleri kullanarak sabırlı şekilde artıracaklarını vurguladı.

    MERKEZ BANKASI RİSKİ ÖNCEDEN GÖRÜP PARA POLİTİKASI İLE PİYASANIN ÖNÜNE GEÇECEK
    Ocak ayı enflasyon rakamlarının tahminlere yönelik yukarı yönlü riske işaret ettiğini belirten Ağbal, enflasyonda tahmin patikasının üzerinde herhangi bir hareket olmadan önce politika sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

        Ağbal, Merkez Bankası'nın amacının para politikası kararları ile piyasanın önüne geçmek olduğu anlattı.

        TCMB Başkanı, piyasalara TCMB'nin politika kararlılığının bilincine vardıkça daha fazla sermaye girişi beklediklerini ifade etti.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan flaş "faiz indirimi" açıklaması