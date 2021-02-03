Pekcan, "Son 15 günde denetimlerimizi sıklaştırdık, 81 ile yaydık. Bu doğrultuda da önceki akşam 17.00 itibarıyla 4 bin 290 firmamızın 46 bin 768 ürününü denetledik. Bu 4 bin 290 firmanın 226'sında ve 46 bin 768 ürününün 1.094'ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik. Denetimlerimizin yüzde 2.3'ü civarında üründe fahiş fiyat belirledik. Kurul kararı ile ceza kesilecek. Bu konuda önümüzdeki günlerde mevzuatlarımızda da birtakım yeni düzenlemeler getireceğiz" ifadelerini kullandı.