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    • Ekonomi
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    • 03.02.2021 07:54
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    Son dakika: Marketlerin şişirdiği raflara denetim sürüyor: 'ye ait atıl araziler çiftçilere kiralanacak...

    Son dakika haberi... Hükümet tarafından vatandaşların satın aldığı gıdalara fahiş fiyatlar uygulayarak orantısız kar elde etmeye çalışan marketlere ve çeşitli firmalara yönelik sürdürdüğü denetimler istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı , 1094 üründe fahiş fiyat olduğunun tespit edildiğini söyledi. Ayrıca vatandaşın ucuz gıdaya erişebilmesi için bir hamle daha geldi. Böylece 'ye ait atıl araziler çiftçilere kiralanacak. Projeye 220 bin çiftçi başvurdu. İşte detaylar...

    Gıdada fahiş fiyata geçit yok!

    Son dakika haberi... Hükümet tarafından vatandaşların satın aldığı gıdalara fahiş fiyatlar uygulayarak orantısız kar elde etmeye çalışan marketlere ve çeşitli firmalara yönelik sürdürdüğü denetimler istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1094 üründe fahiş fiyat olduğunun tespit edildiğini söyledi.

    Bakan Pekcan, fahiş fiyat uygulayan firmalara yönelik denetimlerin son 15 günde sıklaştırıldığını belirterek, 4 bin 290 firmaya ait 46 bin 768 ürünün denetlendiğini söyledi.

    aPara'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Pekcan, "Bu 4 bin 290 firmanın 226'sında, 46 bin 768 ürünün 1.094'ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik" şeklinde konuştu.

        TOPLAM 28 MİLYON 800 BİN TL CEZA
        Bakan Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca geçen yıl 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira, Reklam Kurulu'nca da 303 firmaya 13 milyon 300 bin lira olmak üzere toplam 28 milyon 800 bin lira ceza kesildiğini anımsattı.

        Pekcan, "Son 15 günde denetimlerimizi sıklaştırdık, 81 ile yaydık. Bu doğrultuda da önceki akşam 17.00 itibarıyla 4 bin 290 firmamızın 46 bin 768 ürününü denetledik. Bu 4 bin 290 firmanın 226'sında ve 46 bin 768 ürününün 1.094'ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik. Denetimlerimizin yüzde 2.3'ü civarında üründe fahiş fiyat belirledik. Kurul kararı ile ceza kesilecek. Bu konuda önümüzdeki günlerde mevzuatlarımızda da birtakım yeni düzenlemeler getireceğiz" ifadelerini kullandı.

        İÇ TÜKETİM KARŞILANIYOR
        Bakan Pekcan, salgın döneminde bütün dünyada petrol hariç emtia ve gıda fiyatlarında artış olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

            "Özellikle Türkiye'deki üretimimizle ayçiçeğinde yüzde 50 ile 65 arasında değişen bir oranda iç tüketimi karşılayabiliyoruz, yüzde 35 ithalata bağımlıyız. Dünyada ayçiçeği fiyatları önce 375 dolara, sonra 730 dolara çıktı. Ayçiçeği fiyatlarında dünyada dolar bazında yüzde 95 artış oldu. En çok ayçiçeği ithal ettiğimiz Ukrayna ve Rusya kısıtlamalar getirdi.

            "STRATEJİ POLİTİKALARIMIZI ÜRETİYORUZ"
            Ayçiçeği tohumunun ihracatında ton başına 165 euro, ham ayçiçeği yağı ihracatında 135 euro, buğday ihracatında ton başına 50 euro, mısırda ton başına 25 euro, arpada ton başına 10 euro vergi getirdiler, bunların da etkisi var."

            Türkiye'nin alıcı olduğu coğrafyadan Çin ve Hindistan'ın stokları nedeniyle aşırı talebin söz konusu olduğunu söyleyen Pekcan, "Daha önce hiç alıcı olarak Karadeniz coğrafyasında bulunmamışlar. Bunları Gıda Komitesi'nde bir bütün olarak değerlendirerek kendi strateji politikalarımızı üretiyoruz" dedi.

                ÇİFTÇİYE 1.5 MİLYON DEKAR HAZİNE ARAZİSİ MÜJDESİ
                Vatandaşın ucuz gıdaya erişebilmesi için bir hamle daha geldi. Böylece Hazine'ye ait atıl araziler çiftçilere kiralanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Hazine'ye ait atıl tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması binlerce ailenin yüzünü güldürdü.

                Projeye 220 binin üzerinde çiftçi başvurdu. Topraksız ya da yeterli toprağı olmayan yaklaşık 16 bin 500 çiftçiye de yaklaşık 1.5 milyon dekar Hazine arazisi dağıtıldı.

                200 MİLYON METREKARE KİRAYA VERİLECEK
                Milli Emlak Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çiftçilere nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazine'ye ait tarım arazileri 10 yıl kiraya veriliyor.

                    Bu uygulama ile tarımsal üretim için 200 milyon metrekare arazinin çiftçilere kiraya verilmesi hedefleniyor.

                    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, köy, mahalle nüfusuna kayıtlı, kayıtlı olmamakla beraber en az 3 yıl süreyle ikamet eden çiftçilere kiralama yapıldığını belirterek, "Başvuru değerlendirme, denetimlerinde il ve ilçe müdürlüklerimiz görev alıyor. Kiralama işlemleri ve arazi dağıtım planlamasını da Milli Emlak Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülüyor" diye konuştu.

                    ARAZİ DAĞITIMIN PROJESİ SÜRÜYOR
                    Bakan Pakdemirli, sulama alanlarında arazi düzenlemesine yönelik yasa kapsamında uygulama bölgesi ilan edilen alanlarda mülkiyeti Hazine adına kayıtlı tarım arazilerinin izlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'müz az topraklı, topraksız çiftçi ailelerinin çiftçilik yapmak şartıyla topraklandırılmaları için arazi dağıtım projeleri yürütüyor. Bu arazilerin tarıma kazandırılması ve en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla birçok bölgede proje uygulanmış, bir kısmı halen devam ediyor" şeklinde konuştu.

                        16 BİN AİLEYE DAĞITILDI
                        Bakan                         Pakdemirli, 15 ilde 39 ilçede 200 köy, kasaba, mahallede 1 milyon 45 bin dekar Hazine arazisinin 16 bin çiftçi ailesine çiftçilik yapmak şartıyla dağıtıldığını bildirdi. Pakdemirli, Şanlıurfa, Konya, Eskişehir, Edirne, Ankara, Aydın, Karaman, Aksaray, Yozgat, Mersin'in dağıtım projesinin en yoğun uygulandığı 10 il olduğunu ifade etti. Pakdemirli, "Konya, Karaman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa ve Eskişehir 27 köy mahallede 250 bin 832 dekar arazinin dağıtım çalışmaları da planlandı" dedi.
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                        Haberler Ekonomi Son dakika: Marketlerin şişirdiği raflara denetim sürüyor: Hazine'ye ait atıl araziler çiftçilere kiralanacak...