Son dakika haberi... Hükümet tarafından vatandaşların satın aldığı gıdalara fahiş fiyatlar uygulayarak orantısız kar elde etmeye çalışan marketlere ve çeşitli firmalara yönelik sürdürdüğü denetimler istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1094 üründe fahiş fiyat olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Bakan Pekcan, fahiş fiyat uygulayan firmalara yönelik denetimlerin son 15 günde sıklaştırıldığını belirterek, 4 bin 290 firmaya ait 46 bin 768 ürünün denetlendiğini söyledi.
aPara'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Pekcan, "Bu 4 bin 290 firmanın 226'sında, 46 bin 768 ürünün 1.094'ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik" şeklinde konuştu.