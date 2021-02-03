Taşıt Kredisi Nedir?

Taşıt kredisi, müşterilerin taşıt alımlarını finanse etmek için kullanabilecekleri bir kredi çeşididir. Taşıt kredilerinde vade müşterinin ödeme gücüne göre 60 aya kadar belirlenebilir. Taşıt kredisi kullanılırken bankalar satın alınacak taşıtı teminat kabul ederler ve taşıt üzerine rehin koyarlar. Kredi borcu tamamen ödenene kadar banka taşıt üzerindeki rehini kaldırmaz ve rehin süresi boyunca taşıt başka birisine satılamaz, devredilemez.

Konut Kredisi Nedir?

Konut kredisi, müşterilerin konut ihtiyaçlarını finanse etmek üzere bankalar tarafından sunulan bir kredi ürünüdür. Konut kredilerinde genelde kabul edilen maksimum vade 120 ay olmakla beraber bazı bankalar 240 ay gibi daha uzun vadelerde de kredi sunabilmektedir. Fakat 120 aydan daha uzun vadeli kredilerin faiz oranları genelde daha yüksektir. Konut kredisi ile satın alınan konutlar üzerine bankalar ipotek uygulamaktadır. Kredi borcu tamamen ödendikten sonra banka konut üzerindeki ipoteği fek edecektir.