15.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Son senelerde çoğalan altın ve döviz kurları vatandaşları değişik yatırımlara yöneltmeye başladı. Toplu ölçüde parası olup bir yatırım yapmak isteyenlerin en sık müracaat ettiği usul ise faizdir. Yatırım yapmak isteyen şahıslar en fazla faizi hangi bankanın verdiği inceliyor. Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar. Peki 3 Şubat 2021 Çarşamba hangi banka ne kadar kazanç verir? İşte faiz kazanç tablosu