Yapılan değişim sonrasında hem Türk lirası hem de dolar hesabı olan bireyler için faizler yükseldi. Aralarında Odeabank, Akbank, Garanti Bankası, Burgan Bank, Etkin Bank, Fibabanka, QNB Finansbank faiz oranları yükseliş gösterdi. Tüm Türkiye Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmişti. Karar sonrası bankaların mevduat hesap faiz oranlarının nasıl değişeceği inceleniyordu. Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için güzel haber geldi. Faiz oranları yükseldi, mevduat hesabının faiz getirisi arttı. Tasarruflarını Türk Lirası'nda değerlendirenler farklı bankalardan seçenekleri kullanabiliyor.
VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?
Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti.
Bankalarda mevduat faizi rekabeti: 10.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?
Bankalarda mevduat faizi rekabeti: 10.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?