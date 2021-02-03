Koyun, keçi, kuzu, koç gibi küçükbaş hayvan satın alarak hayvancılık yapmak istiyorsanız devlet tarafından çiftçilere verilen destekten yararlanabilirsiniz. Bu bağlamda Türkiye'de koyun kredisi çekmek isteyenlere destek veren tek kurum Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Tarım ve orman Bakanlığı her yıl yüzlerce çiftçiye geri ödemesiz kredi verme imkanı sağlıyor. Kredi Türkiye'nin çiftçi destekçisi Ziraat Bankası tarafından temin ediliyor. Peki, Koyun kredisi nasıl alınır? Şartları nelerdir? Koyun Kredisi veren bankalar hangileri?
KOYUN KREDİSİ NASIL ALINIR?
Tarım Müdürlükleri proje karşılığında otuz bin lira değerinde hayvan veriyor. Bunun için başvuru tarihleri şuan doldu. Tigem adı verilen müdürlükler tarafından projesi onay alan kişiler otuz bin lira değerinde küçükbaş koyun veya keçiye sahip olacak. Ayrıca bu destek geri ödemesiz veriliyor. Hayvan sahibi çiftçiler koyun kredisini geri ödemek zorunda olmayacaklar. Birçok makale de bu konuyu dile getirdik. KOSGEB KOYUNCULUK kredisi vermemektedir. Geçen yıl köye dönüş programı kapsamında 300 koyun projesi başlatılmıştı. Hayvan dağıtımları tamamlandı. Ancak 2021 yılında geçerli değil.
Hayvan kredisi almak isteyenlerin en çok uğrak yerlerinden biride diğer özel banka şubeleridir. Bunun haricinde KOSGEB gibi kurumlardan hayvan almak için para alamazsınız. Kuzulu koyun veya koç almak isteyenlere en düşük faizli kredi veren bankada Ziraat Bankasıdır. İster kuzu alın, ister saanen keçisi, ilk uğrayacağınız durak Ziraat Bankası' dır.
DESTEKLİ KOYUN KREDİSİ
Koyunlar: Akkaraman, Dağlıç, Eşme, Güney karaman, İvesi, Kangal akkaraman, Karacabey merinosu, Karakaş koyun, Karayaka, Karya, Kıvırcık, Koçeri, Morkaraman, Orta anadolu merinosu, Pırıt , Pırlak, Ramlıç, Sakız, Şavak akkaraman, Tahirova, Zom koyunu.
Keçiler: Kilis keçisi, Maltız keçisi, Hemşin, Ankara (tiftik) keçisi, Türk saanen keçisi, Şam keçisi, Honamlı keçisi, Kıl keçisi.
Koyun almadan önce kendinize şu soruyu sormalısınız. Besicilik mi yapacaksınız? (Et üretimi için) Süt hayvancılığı mı yapacaksınız? (Süt satmak, süt ve süt ürünleri üretimi için) Her iki koşulda Devlet bankalarının en büyüğü ve en çok destek veren ZİRAAT Bankası yine destek veriyor. İster süt için hayvan bakın, ister et için krediniz hazır.