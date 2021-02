DESTEKLİ KOYUN KREDİSİ

Koyunlar: Akkaraman, Dağlıç, Eşme, Güney karaman, İvesi, Kangal akkaraman, Karacabey merinosu, Karakaş koyun, Karayaka, Karya, Kıvırcık, Koçeri, Morkaraman, Orta anadolu merinosu, Pırıt , Pırlak, Ramlıç, Sakız, Şavak akkaraman, Tahirova, Zom koyunu.

Keçiler: Kilis keçisi, Maltız keçisi, Hemşin, Ankara (tiftik) keçisi, Türk saanen keçisi, Şam keçisi, Honamlı keçisi, Kıl keçisi.

Koyun almadan önce kendinize şu soruyu sormalısınız. Besicilik mi yapacaksınız? (Et üretimi için) Süt hayvancılığı mı yapacaksınız? (Süt satmak, süt ve süt ürünleri üretimi için) Her iki koşulda Devlet bankalarının en büyüğü ve en çok destek veren ZİRAAT Bankası yine destek veriyor. İster süt için hayvan bakın, ister et için krediniz hazır.