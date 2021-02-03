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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 12:51
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    • 03.02.2021 13:06
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    2021 yılı düşük faizli başvuru şartları! 2021 hangileri?

    Bankalardan hayvan kredisi çekerek hayvancılığa başlamak isteyen girişimci vatandaşlara kolaylıklar sağlanıyor. Koyun, keçi, kuzu, koç gibi küçükbaş hayvan satın alarak hayvancılık yapmak istiyorsanız devlet tarafından çiftçilere verilen destekten yararlanabilirsiniz. Bu bağlamda Türkiye’de çekmek isteyenlere destek veren tek kurum Tarım ve Orman Bakanlığı’dır. Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl yüzlerce çiftçiye geri ödemesiz kredi verme imkanı sağlıyor. Kredi Türkiye’nin çiftçi destekçisi tarafından temin ediliyor. Peki, Koyun kredisi nasıl alınır? Şartları nelerdir? hangileri? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2021 yılı düşük faizli koyun kredisi başvuru şartları!

    Koyun, keçi, kuzu, koç gibi küçükbaş hayvan satın alarak hayvancılık yapmak istiyorsanız devlet tarafından çiftçilere verilen destekten yararlanabilirsiniz. Bu bağlamda Türkiye'de koyun kredisi çekmek isteyenlere destek veren tek kurum Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Tarım ve orman Bakanlığı her yıl yüzlerce çiftçiye geri ödemesiz kredi verme imkanı sağlıyor. Kredi Türkiye'nin çiftçi destekçisi Ziraat Bankası tarafından temin ediliyor. Peki, Koyun kredisi nasıl alınır? Şartları nelerdir? Koyun Kredisi veren bankalar hangileri?

    KOYUN KREDİSİ NASIL ALINIR?

    Tarım Müdürlükleri proje karşılığında otuz bin lira değerinde hayvan veriyor. Bunun için başvuru tarihleri şuan doldu. Tigem adı verilen müdürlükler tarafından projesi onay alan kişiler otuz bin lira değerinde küçükbaş koyun veya keçiye sahip olacak. Ayrıca bu destek geri ödemesiz veriliyor. Hayvan sahibi çiftçiler koyun kredisini geri ödemek zorunda olmayacaklar. Birçok makale de bu konuyu dile getirdik. KOSGEB KOYUNCULUK kredisi vermemektedir. Geçen yıl köye dönüş programı kapsamında 300 koyun projesi başlatılmıştı. Hayvan dağıtımları tamamlandı. Ancak 2021 yılında geçerli değil.

    Hayvan kredisi almak isteyenlerin en çok uğrak yerlerinden biride diğer özel banka şubeleridir. Bunun haricinde KOSGEB gibi kurumlardan hayvan almak için para alamazsınız. Kuzulu koyun veya koç almak isteyenlere en düşük faizli kredi veren bankada Ziraat Bankasıdır. İster kuzu alın, ister saanen keçisi, ilk uğrayacağınız durak Ziraat Bankası' dır.

    DESTEKLİ KOYUN KREDİSİ

    Koyunlar: Akkaraman, Dağlıç, Eşme, Güney karaman, İvesi, Kangal akkaraman, Karacabey merinosu, Karakaş koyun, Karayaka, Karya, Kıvırcık, Koçeri, Morkaraman, Orta anadolu merinosu, Pırıt , Pırlak, Ramlıç, Sakız, Şavak akkaraman, Tahirova, Zom koyunu.

    Keçiler: Kilis keçisi, Maltız keçisi, Hemşin, Ankara (tiftik) keçisi, Türk saanen keçisi, Şam keçisi, Honamlı keçisi, Kıl keçisi.

    Koyun almadan önce kendinize şu soruyu sormalısınız. Besicilik mi yapacaksınız? (Et üretimi için) Süt hayvancılığı mı yapacaksınız? (Süt satmak, süt ve süt ürünleri üretimi için) Her iki koşulda Devlet bankalarının en büyüğü ve en çok destek veren ZİRAAT Bankası yine destek veriyor. İster süt için hayvan bakın, ister et için krediniz hazır.

        ZİRAAT BANKASI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KREDİSİ

        Hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla verilen kredi desteği Ziraat Bankası aracılığıyla verilmektedir. Büyük ve küçükbaş hayvancılık kredisi olarak ikiye ayrılan kredilerde gerçek ve tüzel kişilere finansman desteği sağlanıyor. Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisiyle hayvan alımı, sigorta, yem, yakıt, ilaç ve kira gibi giderlerinizi ödeyebilirsiniz. Yatırım kredilerinde ise ahır ve ağıl yapımı için destek kredisi alabilirsiniz.

        Ziraat Bankası hayvansal üretimi desteklemek için hayvancılıkla uğraşan kişilere düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlıyor. Banka yetiştiricilere 15 milyon TL'ye kadar kredi desteği sağlarken, yatırım döneminde bu kredilerde %75 faiz indirimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra kredi işletme döneminde verilen kredilerde de %75 faiz indirimi uygulanmaktadır. Tarımsal kredi senelik faizleri yeni düzenleme sonrası %9'a indirilirken senelik faiz üzerinden de faiz oranı yapılan %75'lik indirimle faiz oranı %6,75 oluyor.



        ŞEKERBANK KÜÇÜKBAŞ KOYUN KEÇİ ALMA KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

        En az 2 senedir hayvan bakan, 50 keçisi veya 25 koyunu olan, (Hayvanlar küpeli olacak) 60 aylık vadede kredisini geri ödeyebilecek. Yılda bir kez ödeme şartını yerine getirebilecek çiftçiler ile üreticilere kredi vermektedir. Şekerbank bu kredi ile kalmayıp, Hasat Kart, Hasat Pos, adı altında ki projeleriyle çiftçilere hasat ve süt zamanında ödeme imkanı sağlamış ve aile çiftliği ile ise, köye kesin dönüş yapmak isteyenlere çiftlik kurabilmeleri amacıyla imkan sağlamıştır. Şekerbank koyun kredisini inceleyebilirsiniz.

        Çiftçilerin inek veya koyun almak için ziyaret ettikleri, faiz oranlarının ve avantajlarının olduğunu söyledikleri kurum Tarım ve Kredi Kooperatifleridir. Bu kooperatifler çiftçinin tüm ihtiyaçlarına kişisel anlamda elli bin lira para vermektedirler. Kooperatiflerce verilen küçükbaş hayvan kredisini inceleyebilirsiniz.

        ZİRAAT BANKASI KOYUN KREDİSİ ŞARTLARI

        Söz konusu krediden faydalanmak için istenen şartlar ise şu şekildedir;

        İşletmenin gerçek veya tüzel kişi olması, İşletmeni Zİraatçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olması, İşletme sahibi yardım için şahsen başvurmalıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'nın ortak olarak hazırladığı projeyle çiftçiler üretimlerini arttıracak. Söz konusu finansman desteği başvuruların kişilerin gelir belgesi, bilançolar, teminatlar, kredi notu ve kredi sicil etkili olmaktadır.

            ZİRAAT BANKASI 50-100 KOYUN KREDİ HESAPLAMA

            Ziraat Bankası ve TKK tarafından kullanılan koyun kredilerinde üretim hedefleri koyun ve keçi yetiştiriciliğidir. Kredi limiti 15 milyondur. Yatırım döneminde% 75 faiz indirimi, işletme döneminde ise% 75 faiz indirimi uygulanacak. Belirtilen koşullar yerine getirildiğinde Ziraat Bankası'ndan sıfır faizli koyun kredisi çekilecektir.
            Yıllık% 9 faiz oranında hesaplanırsa, 9 * 75/100 olacaktır:% 6,75 faiz oranından 9-6,75'e: aylık% 0,18'den% 2,25'e yıllık faiz oranı ve% 75 faiz indirimi.

            50 koyun kredi limitinin hesaplanmasında her koyun 1200 TL hesaplarsa 50 x 1200 = 60.000 TL olur. Aylık tarımsal kredi faiz oranı% 0,18 olduğu için 50 koyun kredisi şu şekilde hesaplanır:
            60.000 TL 12 Ay vadeli %0,18 faiz oranı ile alırsanız. Aylık Taksit: 5.070,48 TL olurken ödenecek olan Toplam Tutar: 60.845,73 TL olacaktır.
            60.000 TL 24 Ay vadeli %0,18 faiz oranı ile alırsanız. Aylık Taksit: 2.568,06 TL olurken ödenecek olan Toplam Tutar: 61.633,40 TL olacaktır.
            60.000 TL 36 Ay vadeli %0,18 faiz oranı ile alırsanız Aylık Taksit: : 1.734,10 TL olurken ödenecek olan Toplam Tutar: 62.427,77 TL olacaktır.
            100 baş koyun için hesaplama yapılacak olursa yine aynı tutarları ele alarak değerlendirme yapılmalıdır.

            KOYUN TEŞVİK KREDİSİ VEYA KREDİ VEREN BANKALAR

            Finansbank besicilik ve süt hayvanı alıma kredi vermektedir.

            Denizbank Tarım ve küçükbaş hayvan kredisi

            TEB büyükbaş hayvan kredisi

            Yapı kredi koyun keçi kredisi çekebilirsiniz.

            Koç, koyun, kuzu, inek, buzağı, manda, düve almak için öncelikle Ziraat Bankasına sonra diğer bankaların en düşük faizli kredilerini inceleyin.

            KÜÇÜKBAŞ BESİCİLİK ŞARTLARI NEDİR?

            * Besicilik olarak alınacak olan küçükbaş sayısının en az 100 adet olması.

            * Küçükbaş besicilik yapanların ise 100 baş üzerine çıkmaları

            * Alacakları küçükbaş hayvanların Koyun-Keçi Kayıt Sistemine 3 ay süreli kayıtlı olması

            * Alacakları küçükbaş hayvanların erkek olması ve 6 aylıktan aşağı olmaması

            Belirtilen şartları taşıyan hayvan alımları yanı sıra küçükbaş besicilik kredisi ile aşağıdaki giderleri de sağlayabilirsiniz.

            * Dam, Ağır, Barınak vb. üstü kapalı alanların yapılması veya mevcut ise bakım ihtiyacı duyulması halinde bütün bakım giderleri.

            * Yem hazırlama ile ilgili aletlerin alınması (Balya ve çayır biçme makinesi )

            * Yıllık olarak yem üretim giderleri.

            * Alınacak olan hayvanın cinslerinin saanen, kilis, Damascus, Ankara, kıl keçisi olması gerekmektedir.

            * Koyun-Keçi sistemine kayıtlı olması

            * 9 aydan küçük 24 aydan büyük olmaması

            * Yeni işletme kuracakları en az 50 baş hayvan sayısını yükseltecek olanların ise en az 25 sayı ile üretim yapıp bu sayıyı 50 başın üzerine çıkarmaları gerekmektedir.
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            Haberler Ekonomi 2021 yılı Ziraat Bankası düşük faizli koyun kredisi başvuru şartları! 2021 Koyun kredisi veren bankalar hangileri?