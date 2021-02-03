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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 13:11
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    • 03.02.2021 13:11
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    SON DAKİKA: THY'den uyarı! 'a uçuşlar askıya alındı

    Son dakika haberi: (THY), 'ın, bazı ülkelerde son 14 gün içerisinde bulunan yolcuların bugün saat 21.00'den itibaren Suudi Arabistan'a girişlerini askıya aldığını duyurdu.

    AA
    THY, o ülkeye uçuşları askıya aldı

    THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın yeni karar aldığı belirtildi.

    BU ÜLKELERDE BULUNANLAR SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEMEYECEK

    Açıklamada, Türkiye, Arjantin, Endonezya, BAE, Almanya, ABD, İrlanda, İtalya, Pakistan, Brezilya, Portekiz, Birleşik Krallık, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre, Fransa, Lübnan, Mısır, Hindistan ve Japonya'da son 14 gün içerisinde bulunmuş ve ilgili ülkelerden uçuş yapan yolcuların, bugün saat 21.00 itibarıyla Suudi Arabistan'a girişlerinin askıya alındığı kaydedildi.

        MUAF OLANLAR

        Açıklamada, "Son 14 gün içerisinde bu ülkelerden birinde bulunan Suudi Arabistan vatandaşları, diplomatlar, sağlık çalışanları ve aile üyeleri söz konusu uygulamadan muaf olup Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kurallar çerçevesinde ülkeye kabul edilecektir." denildi.
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: THY'den uyarı! Suudi Arabistan'a uçuşlar askıya alındı