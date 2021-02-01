Emeklilik bekleyenlere talih kuşu kondu! Bu yöntemle emekli maaşınızı hem yükseltip hem de daha hızlı emekli olabilirsiniz!

Çalışanlar hiç şüphesiz ki yüksek maaş alarak emeklilik hayatını güzel ve rahat bir şekilde geçirmenin hayalini kuruyor. Emeklilik döneminde yüksek emekli maaşı alabilmenin bazı şartları bulunuyor. Emeklilikte yüksek maaş almak isteyen çalışanlar hangi noktalara dikkat etmesi gerektiği konusunda yapılan haberleri ve açıklamaları yakından takip ediyor. Yüksek aylık için çalışırken alınması gereken önlemler bulunuyor.
ERKEN EMEKLİLİKLE VAZGEÇİLMEZ DOĞUM BORÇLANMASI!
Erken emeklilik hakkında birçok annenin beklediği müjdeli haberi veren SGK, yaptığı açıklamada doğumdan önce sigortalı olan annelerin doğum sonrası çalışmadıkları günlerin borçlanmasını ödeyerek erken emekli olabileceklerini duyurdu. Doğum sonrasında en fazla 2 yıl borçlanma sağlayabilecek anneler, bu sayede 2 sene daha erken emekli olma fırsatı yakalıyor.
EMEKLİLİKTE YÜKSEK MAAŞ ALMANIN YOLLARI NELER?
Peki, yüksek emekli maaşı için ne yapmalı? Emekli aylığı hesabında önceki dönemlerin aksine emekliliğe yakın dönemlerde ödenen primler değil, ödenmiş olan tüm primler dikkate alınmaktadır.
Daha yüksek emekli maaşı alınabilmesi için aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurulmalıdır:
* Mümkün olduğunca gerçek ücretler üzerinden SGK primi ödenmelidir.
Çalışanlar e-devlet aracılığıyla kolayca emekliliklerine esas olan kazançlarını hizmet cetvellerinden takip edebilirler. Harici/elden ücret-prim-ikramiye almaktan kaçınmalıdır. Tüm çalışma dönemlerinde elde ettikleri ücretlerin emeklilik hesabında dikkate alınacağı unutmamalıdırlar. Özellikle son dönemde artan yak hak ödemelerinden düzenlilik taşıyanların prime tabi tutulmasına dikkat edilmeli, amacını aşan hediye çeki gibi uygulamaların negatif etki yaptığı unutulmamalıdır.