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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 14:25
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    • 01.02.2021 14:25
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    Emeklilik bekleyenlere talih kuşu kondu! Bu yöntemle emekli maaşınızı hem yükseltip hem de daha hızlı emekli olabilirsiniz!

    Milyonlarca kişi çalışma hayatı boyunca rahat bir emeklilik döneminin hayalini kuruyor. Bu bağlamda hızlı emekli olabilmenin ve almanın formüllerini araştırıyor. Emekliliğine az bir süre kalanlar ise özellikle '' alırım diye araştırma yapıyor. Emeklilik süresinde almak mümkün. Bunun için tüm çalışma sürecinde primlerinin yüksek olmasına gerek yok. İsteyen herkes emeklilik maaşını yükseltebiliyor. ? Yüksek emekli maaşı almak için ne yapmak gerekir? Haberimizde bu formülleri sizler için derledik.

    takvim.com.tr
    Emeklilikte yüksek maaş almanın formülleri!

    Çalışanlar hiç şüphesiz ki yüksek maaş alarak emeklilik hayatını güzel ve rahat bir şekilde geçirmenin hayalini kuruyor. Emeklilik döneminde yüksek emekli maaşı alabilmenin bazı şartları bulunuyor. Emeklilikte yüksek maaş almak isteyen çalışanlar hangi noktalara dikkat etmesi gerektiği konusunda yapılan haberleri ve açıklamaları yakından takip ediyor. Yüksek aylık için çalışırken alınması gereken önlemler bulunuyor.

    ERKEN EMEKLİLİKLE VAZGEÇİLMEZ DOĞUM BORÇLANMASI!

    Erken emeklilik hakkında birçok annenin beklediği müjdeli haberi veren SGK, yaptığı açıklamada doğumdan önce sigortalı olan annelerin doğum sonrası çalışmadıkları günlerin borçlanmasını ödeyerek erken emekli olabileceklerini duyurdu. Doğum sonrasında en fazla 2 yıl borçlanma sağlayabilecek anneler, bu sayede 2 sene daha erken emekli olma fırsatı yakalıyor.

    EMEKLİLİKTE YÜKSEK MAAŞ ALMANIN YOLLARI NELER?

    Peki, yüksek emekli maaşı için ne yapmalı? Emekli aylığı hesabında önceki dönemlerin aksine emekliliğe yakın dönemlerde ödenen primler değil, ödenmiş olan tüm primler dikkate alınmaktadır.

    Daha yüksek emekli maaşı alınabilmesi için aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurulmalıdır:

    * Mümkün olduğunca gerçek ücretler üzerinden SGK primi ödenmelidir.

    Çalışanlar e-devlet aracılığıyla kolayca emekliliklerine esas olan kazançlarını hizmet cetvellerinden takip edebilirler. Harici/elden ücret-prim-ikramiye almaktan kaçınmalıdır. Tüm çalışma dönemlerinde elde ettikleri ücretlerin emeklilik hesabında dikkate alınacağı unutmamalıdırlar. Özellikle son dönemde artan yak hak ödemelerinden düzenlilik taşıyanların prime tabi tutulmasına dikkat edilmeli, amacını aşan hediye çeki gibi uygulamaların negatif etki yaptığı unutulmamalıdır.

        * Düşük kazançlı çalışanlar için birden fazla işverene bağlı kayıtlı çalışmak emeklilik hesabında avantaj sağlayacaktır.

        Sosyal güvenlik sistemimiz, 5510 s.k. 4/1(a) kapsamında birden fazla işverene tabi olarak çalışmaya izin verdiği için işçi adına iki ayrı iş yerinden ödenen primlerin toplamı emekli aylığına esas tutarı arttıracaktır. İlgili yılda geçerli olan SGK üst sınırını aşan ödemelerin hesapta dikkate alınmayacağını belirtmekte fayda bulunmaktadır. Aynı zamanda kaç farklı işyerinde çalışırsanız çalışın aylık gün sayınız 30 olacaktır.

        * 2000 yılı öncesi borçlanmalar yüksek tutarlardan mutlaka yapılmalıdır.

        Yurt dışı, doğum ve askerlik borçlanması halleri 01.01.2000 tarihinden öncesine denk geliyor ise, mümkün olan en üst sınırdan borçlanma yapılması emekli aylığını arttıracaktır. Askerliğin uzun dönemli yapılmış olması, bu durumdaki kişiler için önemli bir fırsat olacaktır.

        * Emeklilik tarihinin seçiminde içinde bulunulan ekonomik göstergeler de dikkate alınmalıdır.

        Emeklilik için gerekli şartları taşıyan kişiler, içinde bulundukları yılın ekonomik göstergelerine göre karar vermelidir. Ekonomik büyüme hızı ve enflasyon oranı, emekli maaşlarındaki zam oranından yüksek ise, takip eden yılbaşında emeklilik başvurusunda bulunulmalıdır. Tersi durumda, enflasyon ve ekonomik büyüme hızı emekli aylıklarına yapılan zam oranından daha düşük gerçekleşirse, yıl sonunu beklemeden emeklilik dilekçelerinin SGK'ya verilmesi daha yüksek emekli aylığı alınmasını sağlayabilecektir.

        * Son 3.5 yıl kuralına dikkat edilmeli.

        Emeklilik sisteminde 4/c, 4/a ve 4/b şeklinde en avantajlıdan başlayan bir sıralama mevcuttur. Bu kurala uygun olarak en son 7 yılda en fazla hangi statüden ödeme yaparsanız ona göre emekli olunur. Buna dikkat edilmesinde de fayda vardır.

        * Askerlik yapan erkek, doğum yapan kadın, yurtdışında bulunanlar için borçlanma hakkı var

        Borçlanma yaparken dikkatli olunmalı. Eğer 2000 yılından önceki bir süreyi borçlanma imkanı varsa mutlaka bunu değerlendirin. Bütçeniz elveriyorsa tavandan borçlanın. Bu kapsamda borçlanma yapanların maaşlarında yüzde 70'e kadar artış oluyor.

        BAĞKURLU'LARA ERKEN EMEKLİLİK!

        2008 yılından önce çalışmaya başlamış kişiler 251 gün üstü prim ödemesi yapmışlar ise, emekli sandığı veya Bağkur'a geçiş yapmaları halinde 2 yıl daha erken emekli olma hakkına sahip oluyorlar. Bu kişilerin 2 sene Bağkurlu olması yeterli olurken, kişiler bir SGK'lıya göre 2 sene erken emekli olabiliyor.

        EN HIZLI EMEKLİLİK BU YÖNTEMLERLE!

        9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar 15 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmışlar ise hızlıca emekli olabiliyor. Kişilerin bu süre zarfında 3600 gün prim ödemesi gerçekleştirmesi beklenirken, yaş şartını da yerine getirmesi halinde bu kişi kadın ise 54, erkek ise 55 yaşında emekli olabiliyor. Eğer bu kişiler prim gününü doldurmamış ise 58-59 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyor.

            2190 GÜN KAZANABİLİRSİNİZ!

            Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar prim borçlanması yapmaları bu primleri ödemeleri durumunda erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Peki nedir askerlik borçlanması ve doğum borçlanması. İşte detaylar;

            Askerlik borçlanması ile vatandaşlar askerlik yapmış oldukları süreleri sigortalı olarak borçlanabilirler. Askerli borçlanması Askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, SGK kurumuna askerlik görevlerini yerine getirdiklerini gösterir ve bir dilekçe ile başvuru yaparak bu sürenin sigorta primlerini ödeyerek borçlanma yaparlar. Bu borçlanma ile emekliliğine belli bir süre kalan bir vatandaş bu borçlanma ile emekliliğini öne çekebilirler.

            Kadın çalışanlarda aynı borçlanmayı doğum borçlanması ile yapabilirler. Kadınlar üç çocuk için doğum borçlanması yapabiliyor. Yapılan düzenleme çerçevesinde; kadınlar sigortadan sonra doğum yaptıkları üç çocuk için borçlanma yaparak 6 yıl yani 2190 gün prim kazanabiliyor. Yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden emekli olabiliyorlar.

            BİR GÜNLÜK DOĞUM BORÇLANMASI BİLE EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKEBİLİR

            Staj sigortası ile normal çalışma tarihi arasında doğan çocuk için doğum borçlanması yapıldığında, sigorta başlangıç tarihi borçlanma yapılan süre kadar geriye çekilir. Örneğin 1990 yılında bir ay staj yaparken kısa vade sigorta primi ödenmiş kadın, 24 Mayıs 1994 tarihinde sigortalı çalışmaya başlamışsa, bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar doğum borçlanması yapabilir. Emeklilik için primi yetersiz olan kadın sigortalı bu sürenin tamamını borçlanabilir.
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            Haberler Ekonomi Emeklilik bekleyenlere talih kuşu kondu! Bu yöntemle emekli maaşınızı hem yükseltip hem de daha hızlı emekli olabilirsiniz!