Herhangi bir işte çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz! Çalışanlar için emeklilik bir nevi kafa dinleme aktivitesi olarak görülebilir, iş yerinden bunalan, iş arkadaşlarından memnun olmayanlar için isteğe bağlı sigortalılık sistemi bulunmaktadır. Bu yöntemle kişiler hiç çalışmadan emekli olma hakkına sahip olmaktadırlar. İsteğe bağlı sigortalılık birçok kişi için oldukça avantajlıdır, çünkü hiç işe gitmeden sadece sigorta primlerinin ödenmesi ile emekliliği mümkün hale getirmektedir.