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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 08:34
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    • 01.02.2021 08:34
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    Herhangi bir işte çalışmadan, , Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz! Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter

    Herhangi bir işte çalışmadan, , Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz! Emeklilik iş hayatının içinde olan tüm insanların en büyük hayallerinden bir tanesidir. Günümüzde emeklilik hiç de kolay değildir. Çünkü 25 yıl sigortalılık süresi ve 7 binden fazla prim günü ödenmesi gerekmektedir, ki tüm bunlar yerine getirilse dahi erkekler emeklilik için 65 yaşı, kadınlar ise 64 yaşı beklemek zorunda. Bu kapsamda herhangi bir işte çalışmayan, malullük veya emekli aylığı almayan kişiler isteğe bağlı olarak sigortalı olma hakkına sahiptirler.

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    Herhangi bir işte çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz

    Herhangi bir işte çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz! Çalışanlar için emeklilik bir nevi kafa dinleme aktivitesi olarak görülebilir, iş yerinden bunalan, iş arkadaşlarından memnun olmayanlar için isteğe bağlı sigortalılık sistemi bulunmaktadır. Bu yöntemle kişiler hiç çalışmadan emekli olma hakkına sahip olmaktadırlar. İsteğe bağlı sigortalılık birçok kişi için oldukça avantajlıdır, çünkü hiç işe gitmeden sadece sigorta primlerinin ödenmesi ile emekliliği mümkün hale getirmektedir.

    Kimler İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilir?

    Bu kapsamda herhangi bir işte çalışmayan, malullük veya emekli aylığı almayan kişiler isteğe bağlı olarak sigortalı olma hakkına sahiptirler.

    İsteğe bağlı sigortalılıkta bireyler sigorta primlerini kendileri öderler ve prim günü dolup, sigortalılık süresi de tamamlandığında bu kişiler emekli olabiliyorlar. Hiç işe gitmeden bu şekilde sigorta primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olabiliyorlar. Gereken şartlardan bir tanesi de isteğe bağlı sigortalı olacak bireyin 18 yaşın altında olmamasıdır.

        İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Prim Ne Kadar?

        Herhangi bir işte çalışmayan isteğe bağlı sigortalılar genel sağlık sigortasından yararlanmaktadırlar. Bu da bu kişilerin malullük, ölüm ve yaşlılık risklerine karşı korunduğu anlamına gelmektedir. İş kazası, hastalık, analık gibi durumlarda isteğe bağlı sigortalılıkta ara durumu olmamaktadır, bu kişilerin prim işlemesi devam etmektedir ve primleri de bu doğrultuda düzenlenmektedir.

        İsteğe bağlı sigortalılıkta alt ve üst limit bulunmaktadır. Lakin bireyler kendi gelirlerine göre prim ödemesi seçerek ödeme yapabilirler. En düşük prim ödemesi 818 lira seviyesindeyken, en yüksek prim 6 bin 140 TL'dir. Prim ödemesini üst sınırdan yapan kişiler emekli oldukları zaman yüksek emekli maaşı almaya hak kazanmaktadırlar.

        İsteğe bağlı emeklilik yöntemiyle birlikte hiç işe gitmeden emekli olmak mümkün, bireyler kendi seçtikleri düzeyde prim ödemelerini gerçekleştiriyor, gerekli şartların tamamlanmasıyla birlikte bireyler emekli olabiliyor.
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        Haberler Ekonomi Herhangi bir işte çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz! Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter