Evinde çalışarak ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar için iş olanaklarını araştırdık. Evde para kazanmak isteyen ev hanımları, işsizlerin yanı sıra ek gelir elde etmek isteyenlerin yapabilecekleri işler oldukça popüler. Daha fazla gelir elde etmek isteyenler ise evde yapılacak olan işleri araştırıyor. Bu kapsamda her türlü iş imkanını araştıran vatandaşların arayış içerisinde oldukları başlıklarından bir tanesi de Evde İş İmkanları. Evde yapılabilecek ek işler arasında nikah şekeri paketleme, evde kına paketleme işi, evde iplik temizleme işi, evde makale yazma, evde boncuk paketleme işi ön plana çıkıyor. Peki evden çalışarak para kazanmak mümkün mü? Evde yapılan işlerde sistem nasıl işliyor?
HANGİ ÜRÜNLER PAKETLENİYOR?
Paketleme işinde genel olarak sabun, tel toka kutulama, poşet katlama, kulak çubuğu ambalajlama gibi çeşitli ürünlerin paketlenmesi yapılıyor. Evde sadece 3-4 saat çalışma ile aylık gelir elde etmek isteyen hanımların bir takım şartları yerine getirmesi gerekiyor.
Günlük yapabileceğiniz paket sayısı 800 civarında olacaktır ve bu iş sadece sizin 2 saatinizi almaktadır. Eğer siz daha fazla zaman ayırırsanız kazanacağınız parada o kadar fazla olacaktır. Özellikle ev hanımları bu işi evlerinde yaparak evinin bir çok ihtiyacını karşılayabilmektedir. Sizde evinizde yapabileceğiniz bir ek iş arıyorsanız evde sabun paketleme işi için başvuru yapabilirsiniz.