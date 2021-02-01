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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 14:46
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    • 01.02.2021 14:46
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    1.500 TL üzerinde para kazanın! Bu iş şu sıralar oldukça revaçta... Günlük 2 saat çalışma ile ek gelir sağlayın!

    ından dolayı birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yasak kararları uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar kalıyor. Bu kapsamda her türlü iş imkanını araştıran vatandaşların arayış içerisinde oldukları başlıklarından bir tanesi de evde iş imkanları. Evde yapılabilecek ek işler arasında paketleme, evde kına paketleme işi, evde iplik temizleme işi, evde makale yazma, evde boncuk paketleme işi. Özellikle ev hanımları bu işi evlerinde yaparak evinin bir çok ihtiyacını karşılayabilmektedir. Sizde evinizde yapabileceğiniz bir ek iş arıyorsanız evde sabun paketleme işi için başvuru yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    1.500 TL üzerinde para kazanın! Bu iş oldukça popüler...

    Evinde çalışarak ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar için iş olanaklarını araştırdık. Evde para kazanmak isteyen ev hanımları, işsizlerin yanı sıra ek gelir elde etmek isteyenlerin yapabilecekleri işler oldukça popüler. Daha fazla gelir elde etmek isteyenler ise evde yapılacak olan işleri araştırıyor. Bu kapsamda her türlü iş imkanını araştıran vatandaşların arayış içerisinde oldukları başlıklarından bir tanesi de Evde İş İmkanları. Evde yapılabilecek ek işler arasında nikah şekeri paketleme, evde kına paketleme işi, evde iplik temizleme işi, evde makale yazma, evde boncuk paketleme işi ön plana çıkıyor. Peki evden çalışarak para kazanmak mümkün mü? Evde yapılan işlerde sistem nasıl işliyor?

    HANGİ ÜRÜNLER PAKETLENİYOR?

    Paketleme işinde genel olarak sabun, tel toka kutulama, poşet katlama, kulak çubuğu ambalajlama gibi çeşitli ürünlerin paketlenmesi yapılıyor. Evde sadece 3-4 saat çalışma ile aylık gelir elde etmek isteyen hanımların bir takım şartları yerine getirmesi gerekiyor.

    Günlük yapabileceğiniz paket sayısı 800 civarında olacaktır ve bu iş sadece sizin 2 saatinizi almaktadır. Eğer siz daha fazla zaman ayırırsanız kazanacağınız parada o kadar fazla olacaktır. Özellikle ev hanımları bu işi evlerinde yaparak evinin bir çok ihtiyacını karşılayabilmektedir. Sizde evinizde yapabileceğiniz bir ek iş arıyorsanız evde sabun paketleme işi için başvuru yapabilirsiniz.

        Özellikle büyük şehirlerdeki firmalar paketleme işi gibi basit olan işleri yapmak istemedikleri için bu işleri evinden çalışmak isteyenlere verebiliyorlar. Tane başına da 10 ila 15 kuruş arasında ödeme yapan firmaların her biri farklı ödeme şartları sunabilir.

        Evde İplik Temizleme ile Ek Gelir

        Bu iş imkanı diğerlerine nazaran biraz daha zahmetli. Firmalar parça kumaşları sizlere getiriyorlar ve bu parça kumaşlardan iplik çıkarmanız talep ediliyor. Parça başı ödeme yapılan bu iş için el yeteneği gerekiyor.

        Evde Nikah Şekeri Paketleme ile Ek Gelir

        Evde nikah şekeri paketleme işi oldukça yaygın. Çok sayıda firma bu konuda ilanlar veriyor. Evlere teslim edilen malzemeler ile nikah şekeri paketlemesi yapılıyor. Paketleme başı belli bir ücret çalışanlar toplu ödemeler alabiliyorlar.

            Evde Kına Paketleme ile Ek Gelir

            Ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar için yapılabilecek işler arasında evde kına paketleme işi bulunuyor. Bu iş özellikle düğünlerin çok olduğu dönemlerde çok fazla rağbet görüyor. Firmalar evinde çalışma isteyenlere kına ve diğer paketleme malzemelerini bırakıyorlar. Belli bir sürede istenilen sayıda kına paketleme işi yapılıyor. Bu sayede evde ek gelir elde edilmiş oluyor.

            Evde Boncuk Paketleme ile Ek Gelir

            Evde kadınların büyük ilgi gösterdiği boncuk paketleme işi için sistem kına paketleme ile aynı şekilde işliyor. Ancak boncuk paketleme işi el yeteneği istiyor ve yılın her dönemi yoğun bir şekilde yapılabiliyor. Boncuk paketleme işinde de firmalar adresinize malzemeleri teslim ediyor ve belli sürede istenilen sayıda paketlenme yapılmasını istiyorlar.

            Evde Mandal İşi

            Evde mandal yaparak kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz, mandal günümüz dünyasında en çok ihtiyaç duyulan maddelerden bir tanesidir. Ayrıca mandal yapma işi sanıdılığı kadar zor bir iş değildir, sadece 2 parça halinde olan plastik parçaların aynı hizaya getirilerek ortalarındaki metal kısımların bir araya getirilmesi ile kolay bir şekilde oluşturulmaktadır. Bu tarz basit işler için parça başına ödemeler almak mümkün, yaşadığınız yerde plastik ürün imalatı yapan bir firma varsa eğer iletişime geçerek size uygun bir iş olup olmadığını sorabilirsiniz.

                Reklam İzleme İşi

                Eğer vaktinizin büyük bölümünü internette geçiriyorsanız online bir şekilde para kazanmanız mümkün. Bunun en kolay yollarından birisi de reklam izleme işidir. İnternette birçok firma reklam izleme başına ücretler ödemektedir. İntertten küçük bir araştırma yaparak reklam izleme işi veren firmalara kolayca ulaşabilirsiniz.

                Evde Anket Doldurma İşi

                Son dönemde oldukça rağbet gören işlerden bir tanesi de anket doldurma işidir. Sonuçta her firma kullanıcıların, ürünleri üzerindeki yorumlarını ve geri dönüşlerini merak etmektedir. Bundan dolayı da çeşitli anket siteleri üzerinden farklı sektörlerdeki ürünleri için anketler doldurtmaktadır. Hemen sizlerde bir anket doldurma sitesine üye olarak anket başına ücret alarak veya farklı bir ödeme yöntemi ile hemen para kazanmaya başlayabilirsiniz.
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                Haberler Ekonomi 1.500 TL üzerinde para kazanın! Bu iş şu sıralar oldukça revaçta... Günlük 2 saat evde çalışma ile ek gelir sağlayın!