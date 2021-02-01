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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 14:12
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    • 01.02.2021 14:12
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    başladı mı? fiyatı ne kadar?

    fiyatı ne kadar? başladı mı sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. PTTAVM, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin indirimli online satışını yapacak. Satışların ne zaman yapılacağı ve fiyatı da merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    PTTAVM ayçiçek yağı satışı başladı mı? PTT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar?

    PTTAVM ayçiçek yağı satışı başladı mı? PTT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayçiçek yağı fiyatlarının marketlerde yükselişe geçmesinin ardından PTT'den yapılacak ayçiçek satışlarının ne zaman başlayacağı sorgulanıyor.

    PTT AYÇİÇEK YAĞI SATIŞI BAŞLADI MI?

    PTTAVM, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin indirimli online satışını yapmaya başladı.

    Ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat,un, salça gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların düşük olması için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.

    PTT AYÇİÇEK YAĞI FİYATI NE KADAR?

    PTTAVM'de Ayçiçek yağ fiyatları ise, 5 litrelik ayçiçek yağları arasında ücretsiz kargo imkanı ile Abalı marka yağın 69,90 lira olduğu görülüyor. 1 litrelik Orkide ayçiçek yağın fiyatı ise 15,90 lira.
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    Haberler Ekonomi PTTAVM ayçiçek yağı satışı başladı mı? PTT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar?