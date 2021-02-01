PTTAVM ayçiçek yağı satışı başladı mı? PTT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayçiçek yağı fiyatlarının marketlerde yükselişe geçmesinin ardından PTT'den yapılacak ayçiçek satışlarının ne zaman başlayacağı sorgulanıyor.