



Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın yol açtığı iki aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim yeniden büyüme kaydetti. Yeni siparişlerdeki yükselişin yanı sıra Covid-19 aşılarına ilişkin olumlu haberler üretimdeki artışa katkı sağladı. Son üç ayda ilk kez artan yeni siparişlerde de iyileşme güçlü gerçekleşti. Büyüme, Ağustos 2020'den beri en yüksek hızda kaydedildi. Benzer şekilde, iki aylık ivme kaybının ardından yeni ihracat siparişleri de yeniden artış gösterdi. Yeni siparişlerin pozitif seyre dönmesi ve bunun üretim gereksinimlerinde yol açtığı artış, firmaların ocakta ek personel alımını sürdürmelerine yol açtı. İstihdam artış hızı güçlü düzeyde ve Aralık 2017'den beri en yüksek oranda kaydedildi. Hammadde eksikliğinden kaynaklanan teslimat gecikmeleri, ürün ithalatındaki zorluklar ve Covid-19 kısıtlamalarına bağlı olarak tedarik zincirlerinde yine ciddi aksamalar tespit edildi. Hammadde arzıyla ilgili sorunlar, girdi maliyetlerinde keskin artışın sürmesine yol açtı. Öte yandan, döviz kurlarındaki göreli istikrara bağlı olarak enflasyon oranı son altı ayın en düşük düzeyine geriledi. Benzer bir tablonun gözlendiği ürün fiyatlarında da artış yüksek seyretmekle birlikte önceki aya göre daha düşük oranda gerçekleşti.