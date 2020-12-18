Buna göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.77'den, bu anket döneminde yüzde 10.84'e ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde yüzde 9.20'den yüzde 9.24'e yükseldi.