"İHRACAT HAMLEMİZ DEVAM EDECEK"

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, konuya ilişkin açıklamasında, her biri kendi kategorisinde yüksek vasıflara sahip savunma sanayi ürünlerinin ihracatına yönelik çalışmalarının meyvelerini vermeye devam ettiğini bildirdi. Katmerci, "Türkiye savunma sanayisinin uluslararası ölçekte yükselen itibarının da katkısıyla yaklaşık 40 milyon avroluk bir anlaşmaya imza atmış olmak, ülkemiz, sektörümüz ve şirketimiz açısından son derece sevindirici ve gurur verici. Anlaşma kapsamında tek ürünün değil, farklı segmentlerden zırhlı araçların olması, Katmerciler kalitesine ve Türk savunma sanayisine duyulan güvenin de bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.