Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, şirket, zırhlı savunma aracı ihracatı konusunda büyük çaplı yeni bir anlaşmaya imza attı. Bir dost ülkeyle imzalanan anlaşmadaki farklı ihtiyaçlara uygun zırhlı araçlardan oluşan paketin toplam büyüklüğü 39 milyon 450 bin avroyu buluyor. Bu tutar, bugüne kadar Katmerciler'in tek kalemde imzaladığı en büyük ihracat anlaşması olma özelliği taşıyor.
Ayrıca bu anlaşma, tek ürüne dayalı olmayan, farklı zırhlıların yer aldığı bir paket anlaşma özelliği taşıyor. Bu yıl başlayacak ve partiler halinde yapılacak araçların teslimatı 2022'de tamamlanacak.
Geçen günlerde Kenya Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Zipporah Kioko'nun Katmerciler tarafından üretilen Hızır'ı satın alacakları yönündeki açıklamaları kamuoyuna yansımıştı. Anlaşma ise Kenya ile değil, ismi açıklanmayan bir başka dost ülkeyle yapıldı.