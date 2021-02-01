Şubat ayı kira zammı belli oldu mu? 2021 Şubat kira zammı ne kadar yüzde kaç? Şubat ayında kiralarına zam gelecek vatandaşlar enflasyon oranlarını takip ediyor. Her yeni aya girilmesiyle birlikte kira zam oranları değişiklik gösteriyor. Şubat ayında da yeni verilere göre zam oranı belirlenecek.
ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI BELLİ OLDU MU?
Şubat ayı kira zammı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Enflasyon verileri 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.