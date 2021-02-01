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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 10:17
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    • 01.02.2021 10:17
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    belli oldu mu? 2021 ne kadar yüzde kaç?

    2021 ne kadar yüzde kaç? vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kiracılar sözleşme bitiminde yeni sözleşme imzalıyor ve kira zam oranları enflasyon verilerine göre değişiklik gösteriyor. Peki Şubat ayı kira zammı ne kadar oldu? İşte kiracıların ve ev sahiplerinin merak ettiği konunun detayları!

    takvim.com.tr
    Şubat ayı kira zammı belli oldu mu? 2021 Şubat kira zammı ne kadar yüzde kaç?

    Şubat ayı kira zammı belli oldu mu? 2021 Şubat kira zammı ne kadar yüzde kaç? Şubat ayında kiralarına zam gelecek vatandaşlar enflasyon oranlarını takip ediyor. Her yeni aya girilmesiyle birlikte kira zam oranları değişiklik gösteriyor. Şubat ayında da yeni verilere göre zam oranı belirlenecek.

    ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI BELLİ OLDU MU?

    Şubat ayı kira zammı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Enflasyon verileri 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak.

    OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

        KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

        Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

        Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.
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        Haberler Ekonomi Şubat ayı kira zammı belli oldu mu? 2021 Şubat kira zammı ne kadar yüzde kaç?