Güçlü büyüme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah Kasım, Aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz" dedi. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde MAV Elyaf Fabrikası'nın açılış töreninde konuşan Varank, dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye'nin, vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştığını ifade ederek, "Salgın döneminin en kritik ihtiyaçlarından olan yoğun bakım solunum cihazımızı rekor sürede seri üretim bandından indirdik. Türkiye'nin Otomobili Fabrikası'nın temellerini Gemlik'te attık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mızın makine sektöründeki 10 projesine destek vermeye başladık" diye konuştu. Gebze'de, Bursa'da, Malatya'da, Erzurum'da ve Diyarbakır'da fabrikalar açtıklarını, yeni merkezlerin ve projelerin temellerini attıklarını anlatan Varank, Gaziantep'te 300 fabrikanın resmi açılışının yapıldığını vurguladı. Varank, Kalkınma Ajansı aracılığıyla Çerkezköy OSB'ye bir dijital dönüşüm merkezi kuracaklarını dile getirdi.

Tekirdağ'da fabrika açılışına katılan Bakan Mustafa Varank, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.