Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.02.2021 13:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2021 13:15
    ABONE OL

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi | İşte 2021 son durum

    Haftanın ilk işlem gününde ve günün ilk yarısında yükselişe geçti. Borsa İstanbul'da endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,14 değer kazanarak 1.490,24 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,79 puan artışla 1.490,24 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    AA
    Borsa İstanbul'da yükseliş coşkusu! Rekor...

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,14 değer kazanarak 1.490,24 puana yükseldi.

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,79 puan artışla 1.490,24 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 1,67 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,18 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile turizm oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine ilişkin Avrupa'dan gelen olumlu haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini belirtti.

        Öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'deki teşvik paketi ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek, 1.525 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi | İşte 1 Şubat 2021 BIST 100 son durum