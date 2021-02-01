Yeni ayın ilk gününde altın fiyatlarındaki son durumu merak eden küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar sorgulatmalarını sürdürüyor. Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 439,70 liradan tamamlamıştı. Ayrıca geçen hafta altın piyasasında, en düşük 435 bin 840 lirayı, en yüksek ise 439 bin 980 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 436 bin 200 liradan kapatmıştı. Şimdi binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtını merak etmeye başladı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?