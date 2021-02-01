Yeni ayın ilk gününde altın fiyatlarındaki son durumu merak eden küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar sorgulatmalarını sürdürüyor. Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 439,70 liradan tamamlamıştı. Ayrıca geçen hafta altın piyasasında, en düşük 435 bin 840 lirayı, en yüksek ise 439 bin 980 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 436 bin 200 liradan kapatmıştı. Şimdi binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtını merak etmeye başladı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|440,50
|440,70
|439,50
|439,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2903
|2924
|2896
|2917
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|401,70
|405,70
|401
|405
|Lira(Tam) Ziynet
|2837
|2857
|2830
|2850
|Yarım Ziynet
|1418
|1428
|1415
|1425
|Çeyrek Ziynet
|709
|714
|708
|713
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 439,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 713,00 lira, Cumhuriyet altını 2.917,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 439,70 liradan işlem gördü.