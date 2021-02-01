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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 08:48
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    • 01.02.2021 08:51
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    , cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram ne kadar? Birden tepetaklak oldu! Ayın ilk günü...

    Günün ilk saatleriyle birlikte yatırımcılar ndaki son durumu öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Piyasalarda hareketli seyir devam ederken , cumhuriyet, çeyrek, tam, yarım ve fiyatlarına odaklanıldı. Cuma günü kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, 713,00 lira, Cumhuriyet altını 2.917,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 439,70 liradan işlem görmüştü. Peki, altın güne nasıl başladı? İşte altın fiyatlarında son durum...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Yeni ayın ilk gününde altın fiyatlarındaki son durumu merak eden küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar sorgulatmalarını sürdürüyor. Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 439,70 liradan tamamlamıştı. Ayrıca geçen hafta altın piyasasında, en düşük 435 bin 840 lirayı, en yüksek ise 439 bin 980 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 436 bin 200 liradan kapatmıştı. Şimdi binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtını merak etmeye başladı.

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 440,50 440,70 439,50 439,70
    Cumhuriyet Ata Lira 2903 2924 2896 2917
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 401,70 405,70 401 405
    Lira(Tam) Ziynet 2837 2857 2830 2850
    Yarım Ziynet 1418 1428 1415 1425
    Çeyrek Ziynet 709 714 708 713

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 439,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 713,00 lira, Cumhuriyet altını 2.917,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 439,70 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 436 BİN 200 LİRAYA ÇIKTI

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 436 bin 200 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 435 bin 840 lirayı, en yüksek ise 439 bin 980 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 436 bin 200 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 750 bin 777,81 lira, işlem miktarı ise 725,63 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 329 milyon 742 bin 203,72 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Dış ve Ticaret AŞ şeklinde sıralandı.

        PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

        Küresel piyasalarda, doların yönünü yukarıya çevirmesinin etkisiyle 1,840 dolar düzeyine kadar gerileyen altın fiyatları, ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketine ilişkin gelişmelerle yeniden 1,860 doların üzerine yükseldi.

        ABD yardım paketinin ekonomide toparlanmayı destekleyeceği beklentisiyle petrol fiyatları da yükseldi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 1.22 artışla 55.70 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 1.59 artışla 53.01 dolar,

            - altın yüzde 1.09 artışla 1,862.34 dolar,

            - gümüş yüzde 2.48 artışla 27.25 dolar,

            - bakır yüzde 0.78 artışla 7,904.00 dolar,

            - platin yüzde 1.63 artışla 1,092.06 dolar,

            - paladyum yüzde 1.64 düşüşle 2,299.10 dolar düzeyindeydi.

            Troy Kıymetli Madenler'in "Gümüşün öne çıktığı bir seans geride kaldı" başlıklı günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

            "Altın aşağı yönlü seyrini sürdürürken, dünkü seansta da kırmızı bir günü geride bıraktı ve üst üste altıncı günü de zararla kapatmış oldu. Altının, önceki günkü ABD hisse senedi piyasalarında yaşanan sert satıcılı dalgadan nasibini almasına karşın dünkü seansta toparlanmaya eşlik edemediğini gördük. Gün içinde bir parça yukarı doğru ivmelenme arzusuyla hareketlenen sarı maden, 1864 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak gün sonuna kadar bu seviyedeki yerini koruyamadı ve seans kapanışında satışa dönerek 1842 dolar/onsla yüzde 0.1 kaybı hanesine yazdı.

            "Gümüş ise dünkü seansta öne çıkan kıymetli maden olurken, 1 Aralıktan bu yana kaydettiği en güçlü kapanışı yaptığı bir günü geride bıraktı. Bu fiyatlama için herhangi bir haber akışı öne çıkmazken sosyal medyada tartışılan gümüşün, açığa satış pozisyonlarını zorlayacak yukarı taşıma arzusunda olabileceğini söyleyebiliriz. Dünkü seansta 26.97 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydeden beyaz maden, seans sonunda 26.47 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti.

            "Platin de günü yeşilde kapatmayı başarırken, 1075 dolar/onstan tamamladığı günde 0.7 kazancı hanesine yazmış oldu.

                "Paladyum, 2305 dolar/ons seviyesinden güne başlarken, 2338 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve gümüşün ardından yüzde 1.3 kazancıyla seansın en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.00 dolar/onsla gerçekleşirken, hacim açısından düşük bir gün geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 1,086 kg altın, 2,958 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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                Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar? Birden tepetaklak oldu! Ayın ilk günü...