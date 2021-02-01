1 Şubat Pazartesi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,78 artışla 1.484,95 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,50 puan ve yüzde 0,78 değer kazanarak 1.484,95 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,95 yükseliş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 3,59 ile spor oldu.