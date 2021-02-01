Gümüş fiyatı 1 Şubat günü en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Reddit kullanıcıları uluslararası piyasaları adeta sallarken, gümüş fiyatları da son 8 yılın zirvesine yükseldi. İnternet üzerinden bireysel yatırımcıların yaptığı hamleler ekonomi göstergelirini yakından etkilemeye devam ediyor.
1 ŞUBAT GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR?
ABD'de Reddit üzerindeki forumlarda örgütlenen bireysel yatırımcıların bazı hisse senetlerindeki hareketleri kısıtlanması sonrası açık pozisyonların olduğuna inanılan gümüşe yönelmeleri, gümüş fiyatını 8 yılın zirvesine taşıdı.
Gümüşün global çapta yatırımcı forumlarında en önemli gündem maddesi haline gelmesi fiyatı Cuma gününe göre yüzde 11'den fazla artırarak 30,07 dolar ile 19 Şubat 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.
2020 yılının zirvesi olan 29,8588 dolar seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanan gümüş fiyatı şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 10 artışla 29,58 dolar seviyesinde.
GAMESTOP YANKILARI SÜRÜYOR!
ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında GameStop hisseleri üzerinden başlayan çekişme piyasaları tedirgin ederken, analistler, bu durumun başka hisse senetlerinde de görülebileceğini ve bazı yatırım kuruluşları için risk oluşturabileceğini belirtiyor.
Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen bir grup küçük yatırımcının bazı şirketlerin hisseleri üzerinden profesyonel yatırımcılara karşı başlattığı meydan okuma bir anda piyasaların gündemine yerleşti.