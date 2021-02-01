GAMESTOP YANKILARI SÜRÜYOR!

ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında GameStop hisseleri üzerinden başlayan çekişme piyasaları tedirgin ederken, analistler, bu durumun başka hisse senetlerinde de görülebileceğini ve bazı yatırım kuruluşları için risk oluşturabileceğini belirtiyor.

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen bir grup küçük yatırımcının bazı şirketlerin hisseleri üzerinden profesyonel yatırımcılara karşı başlattığı meydan okuma bir anda piyasaların gündemine yerleşti.