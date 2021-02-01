1 Şubat Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|22,48
|20,44
|9,98
|Çimsa
|24,06
|22,14
|8,67
|GSD Holding
|2,50
|2,32
|7,76
|Odaş Elektrik
|4,08
|3,79
|7,65
|Koza Altın
|124,00
|115,40
|7,45
|Ford Otosan
|152,70
|143,90
|6,12
|Karsan Otomotiv
|5,52
|5,21
|5,95
|Koza Madencilik
|16,26
|15,45
|5,24
|İpek Doğal Enerji
|13,20
|12,70
|3,94
|Selçuk Ecza Deposu
|13,25
|12,79
|3,60
|Otokar
|405,30
|392,00
|3,39
|Halk GMYO
|4,12
|3,99
|3,26
|Anadolu Grubu Holding
|27,98
|27,22
|2,79
|Çemtaş
|16,94
|16,50
|2,67
|Tofaş Oto. Fab.
|37,10
|36,20
|2,49
|Akçansa
|18,99
|18,53
|2,48
|İndeks Bilgisayar
|19,90
|19,42
|2,47
|Torunlar GMYO
|3,88
|3,79
|2,37
|Enerjisa Enerji
|12,10
|11,82
|2,37
|Şok Marketler
|13,57
|13,26
|2,34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden hisseler
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|70,85
|72,50
|-2,28
|Aygaz
|17,88
|18,15
|-1,49
|Kardemir (D)
|6,61
|6,69
|-1,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,20
|21,40
|-0,93
|Şekerbank
|1,45
|1,46
|-0,68
|Ereğli Demir Çelik
|14,26
|14,35
|-0,63
|Logo Yazılım
|138,20
|139,00
|-0,58
|İş Y. Men. Değ.
|17,61
|17,70
|-0,51
|Brisa
|24,22
|24,32
|-0,41
|Mavi Giyim
|52,85
|53,00
|-0,28
|İskenderun Demir Çelik
|11,27
|11,30
|-0,27
|Aksa Enerji
|9,87
|9,89
|-0,20
|Bim Mağazalar
|71,85
|71,95
|-0,14
|Yataş
|15,44
|15,45
|-0,06
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: