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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 15:24
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    • 01.02.2021 15:24
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    1 Şubat hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "" ve "" fonları oldu. Peki, 1 Şubat hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları!

    AA
    1 Şubat BES'te en fazla kazandıran fonlar!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,082197 0,27
    Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052335 0,27
    Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034054 0,24
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037506 0,24
    ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020895 0,22
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020393 0,29
    Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020292 0,29
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,021115 0,26
    MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,021173 0,16
    Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,021830 0,16
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026957 0,13
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013379 0,08
    Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020269 0,06
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047139 0,15
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,044795 0,14
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,045764 0,14
    Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014414 0,14
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,028380 0,14
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,072817 0,13
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023635 0,13
    Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,071922 0,13
    Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,073614 0,13
    ZEM Para Piyasası EYF 0,027711 0,13

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055460 -0,41
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095590 -0,41
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092202 -0,36
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,051795 -0,25
    Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,089396 -0,24
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018170 -0,76
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021810 -0,17
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,042911 -2,91
    Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,033621 -1,93
    AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,055476 -1,87
    Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,086699 -1,78
    Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,164310 -1,77
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020034 -1,85
    AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,086930 -1,17
    NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016511 -1,07
    Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,029201 -1,05
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,073066 -1,02
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046369 -1,32
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,065745 -1,22
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027280 -0,80
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039248 -0,79
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027879 -0,47
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    Haberler Ekonomi 1 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?