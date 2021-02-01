Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082197
|0,27
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052335
|0,27
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034054
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037506
|0,24
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020895
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020393
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020292
|0,29
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021115
|0,26
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021173
|0,16
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021830
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026957
|0,13
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013379
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020269
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047139
|0,15
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,044795
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,045764
|0,14
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,014414
|0,14
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028380
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,072817
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023635
|0,13
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071922
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,073614
|0,13
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027711
|0,13
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055460
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095590
|-0,41
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092202
|-0,36
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,051795
|-0,25
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,089396
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018170
|-0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021810
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,042911
|-2,91
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,033621
|-1,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,055476
|-1,87
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,086699
|-1,78
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,164310
|-1,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020034
|-1,85
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,086930
|-1,17
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016511
|-1,07
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029201
|-1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,073066
|-1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046369
|-1,32
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,065745
|-1,22
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027280
|-0,80
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039248
|-0,79
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027879
|-0,47