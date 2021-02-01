Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,082197 0,27 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052335 0,27 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034054 0,24 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037506 0,24 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020895 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020393 0,29 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020292 0,29 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,021115 0,26 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,021173 0,16 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,021830 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026957 0,13 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013379 0,08 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020269 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047139 0,15 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,044795 0,14 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,045764 0,14 Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014414 0,14 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028380 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,072817 0,13 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023635 0,13 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,071922 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,073614 0,13 ZEM Para Piyasası EYF 0,027711 0,13

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: