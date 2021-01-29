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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 09:38
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    • 29.01.2021 10:13
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    SON DAKİKA: Tediye ne zaman yatacak 2021? İlave tediye nedir? açıkladı

    Son dakika haberi: Tediye ne zaman yatacak 2021? İlave tediye nedir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    DHA
    Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu kurumlarınca bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildiren Bakan Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek" dedi.

    Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu belirten Bakan Selçuk, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini ifade etti. Bakan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

    "İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
    Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    İLAVE TEDİYE NEDİR?
    Kamuda çalışan işçiler her sene 52 günlük ilave tediye ödemesi almaktadır. İşçilere maaşına göre ödeme yapılırken bu ödemeler 4'e bölünüyor ve 13'er günlük taksitler şeklinde ödemeler yapılıyor. 2020 yılındaki ilave tediye tutarı şu şekildeydi:

        İLAVE TEDİYE NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
        İlave tediye nedir araştıranlara, 6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

        İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?
        İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

        Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

        Kamu iktisadi teşekkülleri,

        Genel ve katma bütçeli kurumlar,

        Özel bütçeli idareler,

        Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

            İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KAÇ PARA?
            Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri bilindiği gibi 4 taksit halinde veriliyor. 4. ilave tediyelerinin ödenmesi için hesaplama nasıl yapılır araştırılıyor. 4. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor. 4. ilave tediye ödemesi ne kadar merak edenlere, asgari ücretli bir çalışanın net 52 günlük ikramiye tutarının 3 bin 646 lira olarak hesaplandığını belirtelim.
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