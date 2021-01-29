"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Kamuda çalışan işçiler her sene 52 günlük ilave tediye ödemesi almaktadır. İşçilere maaşına göre ödeme yapılırken bu ödemeler 4'e bölünüyor ve 13'er günlük taksitler şeklinde ödemeler yapılıyor. 2020 yılındaki ilave tediye tutarı şu şekildeydi: