Son dakika haberi: Yüz binlerce işçiye ilave tediye ikramiye son dakika ne kadar yatacak? 4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararda kamuda çalışan işçilere yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihlerine yer verildi. Her sene Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen ilave tediye ödeme tarihleri bu sene erken belirlendi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında 4. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kamuda çalışan işçiler her sene 52 günlük ilave tediye ödemesi almaktadır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
İşte Cumhurbaşkanı Kararı:
4/7/1956 tarihli ce 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ,mezkur kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29 Ocak, diğer yarısının ise 11 Mayıs 2021 tarihinde ödenmesine,
Söz konusu işçilerin maden işlemelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında , aynı kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24 Aralık 2021 tarihinde ödenmesine
6772 sayılı kanunun 4üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
Kamuda çalışan işçiler her sene 52 günlük ilave tediye ödemesi almaktadır. İşçilere maaşına göre ödeme yapılırken bu ödemeler 4'e bölünüyor ve 13'er günlük taksitler şeklinde ödemeler yapılıyor. 2020 yılındaki ilave tediye tutarı şu şekildeydi:
İLAVE TEDİYE NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
İlave tediye nedir araştıranlara, 6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?
İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
4. İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KAÇ PARA?
Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri bilindiği gibi 4 taksit halinde veriliyor. 4. ilave tediyelerinin ödenmesi için hesaplama nasıl yapılır araştırılıyor. 4. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor. 4. ilave tediye ödemesi ne kadar merak edenlere, asgari ücretli bir çalışanın net 52 günlük ikramiye tutarının 3 bin 646 lira olarak hesaplandığını belirtelim.