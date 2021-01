Son dakika haberi: Yüz binlerce işçiye ilave tediye ikramiye son dakika ne kadar yatacak? 4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararda kamuda çalışan işçilere yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihlerine yer verildi. Her sene Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen ilave tediye ödeme tarihleri bu sene erken belirlendi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında 4. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kamuda çalışan işçiler her sene 52 günlük ilave tediye ödemesi almaktadır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...