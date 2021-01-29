ONS ALTINDAKİ BASKI SÜREBİLİR

Ziraat Yatırım



Küresel çapta risk iştahının belirgin şekilde bozulmasıyla Dolar yükseliş kaydederken, bir süredir güçsüz bir görüntü sergileyen değerli maden Dolar'daki hareketle birlikte baskı altında kalmaya devam etti. Şu aşamada, özellikle ABD'deki teşvik paketi ile ilgili belirsizliklerin devam ettiği ortamda Dolar'daki dirençli görüntü Ons Altın üzerinde baskı yapmaya devam edebilir ve değerli maden 1.848 direncinin altında kalarak 1.829 seviyesini hedefleyebilir. Bir sonraki hedef ise 1.810 seviyesinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.848 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.866 hedef olabilir.