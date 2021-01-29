Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamalarına göre yatırımcılar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyor, vatandaşlar hediyelik alacakları altınlarını alıyorlar. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından açıklamalar daha da yakından takip edilmeye başlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 714,00 lira, Cumhuriyet altını 2.924,00 liradan satıldı. İşte 29 Ocak güncel altın fiyatları ve uzman yorumları...
29 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 438,17 liradan alınıyor, 438,27 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 713,00 liradan alınıyor, 725,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.426,00 liradan alınıyor, 1.449,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.844,00 liradan alınıyor, 2.889,00 liradan satılıyor.