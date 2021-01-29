Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.01.2021 09:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2021 09:39
    ABONE OL

    Altın fiyatları canlı rakamlar! 29 Ocak Cuma , , altın ve tam altın kaç TL?

    ! Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının ı günü yüzde 0,45 azalışla 440,70 liradan tamamladı. Altın fiyatlarında yaşanan değişiklikler yakından takip ediliyor. Uzmanlar, ‘Şu aşamada, özellikle 'deki teşvik paketi ile ilgili belirsizliklerin devam ettiği ortamda 'daki dirençli görüntü üzerinde baskı yapmaya devam edebilir.' açıklamasında bulundu. bugün 438,17 liradan alınıyor, 438,27 liradan satılıyor.

    29 Ocak gram altın, çeyrek altın ve tam altın kaç TL?

    Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamalarına göre yatırımcılar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyor, vatandaşlar hediyelik alacakları altınlarını alıyorlar. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından açıklamalar daha da yakından takip edilmeye başlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 714,00 lira, Cumhuriyet altını 2.924,00 liradan satıldı. İşte 29 Ocak güncel altın fiyatları ve uzman yorumları...

    29 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?
    Gram altın bugün 438,17 liradan alınıyor, 438,27 liradan satılıyor.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
    Çeyrek altın bugün 713,00 liradan alınıyor, 725,00 liradan satılıyor.



    YARIM ALTIN NE KADAR?
    Yarım altın bugün 1.426,00 liradan alınıyor, 1.449,00 liradan satılıyor.

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
    Cumhuriyet altını 2.844,00 liradan alınıyor, 2.889,00 liradan satılıyor.

        ONS ALTINDAKİ BASKI SÜREBİLİR

        Ziraat Yatırım

        Küresel çapta risk iştahının belirgin şekilde bozulmasıyla Dolar yükseliş kaydederken, bir süredir güçsüz bir görüntü sergileyen değerli maden Dolar'daki hareketle birlikte baskı altında kalmaya devam etti. Şu aşamada, özellikle ABD'deki teşvik paketi ile ilgili belirsizliklerin devam ettiği ortamda Dolar'daki dirençli görüntü Ons Altın üzerinde baskı yapmaya devam edebilir ve değerli maden 1.848 direncinin altında kalarak 1.829 seviyesini hedefleyebilir. Bir sonraki hedef ise 1.810 seviyesinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.848 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.866 hedef olabilir.

        TEPKİ YÜKSELİŞİ GÜÇ KAZANAMADI

        Meksa Yatırım

        İlk destekler 1.832-1.830 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.817-1.810 ve 1.800 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.846-1.852 seviyelerinde. Bu seviyelerin geçilmesi durumunda tepki çıkışının devamıyla sonraki dirençler ve 1.866 ve 1.875-1.882 noktalarında bulunuyor. Zayıf görünüm devam ediyor. "
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Altın fiyatları canlı rakamlar! 29 Ocak Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?