Dogecoin fiyatı ne kadar? Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin nedir ve nasıl alınır?

Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin fiyatı ne kadar sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Bitcoin'le başlayan kripto para çılgınlığında alt para birimleri de sık sık gündeme geliyor. Bunlardan birisi ise Dogecoin oldu. Bir günde tam yüzde 812 değer kazanan Dogecoin fiyatı ise gündem oldu. Peki Dogecoin nedir? Dogecoin nasıl alınır?

DOGECOIN FİYATI NE KADAR?

Kripto para piyasalarının yeni birimlerinden Dogecoin, bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşti.