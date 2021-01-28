GAMESTOP NEDİR?

Bir Reddit günlük ticaret grubu tarafından başlatılan Gamestop hisse (GME) pompalaması bugün Elon Musk'ın da destek vermesi ile devam etti. Gamestop hisse senedi bugün %76 oranında değer kazanarak 260 dolara yükseldi. Bu yükseliş Gamestop hissesinin 2021 Ocak ayında 8 kattan daha fazla artığı anlamına geliyor. Gamestop şirketinin piyasa değeri şu anda 10 milyar doları geçti.

Elon Musk Gamestop şirketi hakkındaki bir Reddit paylaşımını Twitter sayfasından paylaştıktan sonra 26 Ocak Salı günü başlayan Gamestop hisse senedi rallisi bugün de devam etti. Ünlü fon yöneticisi Michael Burry Gamestop hisse senedi rallisi hakkında rallinin kontrolden çıktığını ve şirketin hisse senetlerinde görülen bu artışın doğal olmadığı, delice ve çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Gamestop hisselerinin bu benzersiz yükseliş hareketi Wall Street'in ve fon yöneticilerinin GME hisse senetleri shortlamasına neden oldu ama Elon Musk'un tweeti ile GME'nin tekrardan boğa hareketi kazanması ile bu sefer küçük tüccarlar kazanan tarafta oldu. Ayrıca bazı kişiler Gamestop hisselerinin bu yükselişi hakkında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) soruşturma başlatmasını istemesine kadar gitti. Yine de uzmanlar konuşma odaları aracılığıyla yapılan bu tarz yatırımların piyasa manipülasyonu konusunda yasa dışı bir planın parçası olduğunu tespit etmenin zor olduğunu söylüyor.