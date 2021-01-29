Kesinleşti! Çocuğu olan her haneye 1248 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları...

SED yardımları, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psikososyal destek sağlanır. Yardım başvuruları, e devlet üzerinden yapıldığı gibi İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne de yapılabiliyor. Bakanlık, seviyesi okul öncesi eğitim olan öğrenciler için 693 TL, ilköğretim seviyesinde olan öğrenciler için 1040, seviyesi ortaöğretim olan öğrenciler içinse 1248 TL'lik yardım ödemesi yapmaktadır. Peki SED başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizde...
SED ÖDEMESİ NEDİR?
Uzun adı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti olan SED ödemeleri, Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destek ödemeleridir. E Devlet kapısında söz konusu yardım ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler. Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları en geç üçer aylık süreler ile izlenmektedir. İzlemelerde hizmetin devamı veya sonlandırılması değerlendirilmektedir."
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
SED ödemelerine başvuru yapacak vatandaşlar, e Devlet kapısı üzerinden müracaatını yapacak.
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru
Linke tıkladığınızda açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmına tıklayın ve kimlik numaranız , e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın sağ üst köşesinde YENİ BAŞVURU kısmına tıklayın ve müracaatınızı internet üzerinden, e devlet kapısından yapın.