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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 13:37
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    • 29.01.2021 13:38
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    Kesinleşti! Çocuğu olan her haneye 1248 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları...

    Maddi açıdan zor durumda olan ler için devletin sosyal yardım kampanyaları devam ediyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere devlet, 1248 TL yardımda buluyor. ödemesi adı verilen bu yardım kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psikososyal destek sağlanıyor. Ayrıca bu yardımlar 2016 yılından beri göçmen ailelere de verilmektedir. Peki, SED yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler SED ödemelerinden faydalanabiliyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kesinleşti! Her haneye 1248 TL ödeme yapılacak!

    SED yardımları, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psikososyal destek sağlanır. Yardım başvuruları, e devlet üzerinden yapıldığı gibi İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne de yapılabiliyor. Bakanlık, seviyesi okul öncesi eğitim olan öğrenciler için 693 TL, ilköğretim seviyesinde olan öğrenciler için 1040, seviyesi ortaöğretim olan öğrenciler içinse 1248 TL'lik yardım ödemesi yapmaktadır. Peki SED başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizde...

    SED ÖDEMESİ NEDİR?

    Uzun adı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti olan SED ödemeleri, Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destek ödemeleridir. E Devlet kapısında söz konusu yardım ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler. Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları en geç üçer aylık süreler ile izlenmektedir. İzlemelerde hizmetin devamı veya sonlandırılması değerlendirilmektedir."

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    SED ödemelerine başvuru yapacak vatandaşlar, e Devlet kapısı üzerinden müracaatını yapacak.

    https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru

    Linke tıkladığınızda açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmına tıklayın ve kimlik numaranız , e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın sağ üst köşesinde YENİ BAŞVURU kısmına tıklayın ve müracaatınızı internet üzerinden, e devlet kapısından yapın.

        SED DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Bu noktada öğrencinin seviyesine göre ödeme yapılmaktadır.

        • Okul öncesindeki öğrencilere ödenen ücret 456.28 TL

        • İlköğretim düzeyinde olan öğrencilere ödenen ücret 684.41 TL

        • Ortaöğretim düzeyinde olan öğrencilere ödenen ücret 730.04 TL

        • Ortaöğretim düzeyinde olan ancak okula devam etmeyen öğrencilere ödenen ücret 730.04 TL

        • Yükseköğretim düzeyinde olan öğrencilere ödenen ücret 821.30 TL

        • Bakımdan ayrılan gençlere ödenen ücret ise 365.02 TL'dir.

        OKUYAN ÇOCUĞA DEVLET DESTEĞİ NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

        Okuyan çocuğa devlet desteği ne kadar sürede sonuçlanacağı birçok kişinin merak ettiği hususlardan birisidir. Çocuğu okuyana ve ihtiyaç sahibi olan çocuklara verilecek destek başvuru sonucu, değişmektedir. Başvuru yoğunluğu, çalışan sayısı ve kurumun sizlerden talep edeceği ek belgelere göre bu süre 5 ila 30 gün arasında değişebilmektedir.

        Başvuru gerçekleştirdiğiniz il/ilçe de bu noktada oldukça önem taşımaktadır. Çünkü başvurular memurlar tarafından bire bir incelenmektedir. Yani başvuru yoğunluğunun son derece önemli olması ve süreyi uzatıp / kısaltması gibi durumlar olabilmektedir.

        SED YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

        – Dilekçe,

        – T.C. Kimlik Numarası beyanı,

        – Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

        – İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

            KİMLER SED ÖDEMELERİNDEN FAYDALANIR?

            Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

            -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

            -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

            -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

            -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

            Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

            ÇOCUK ADINA KİŞİYE YAPILAN BU EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ HACİZ EDİLEBİLİR Mİ?

            2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 29 uncu maddesi gereğince korunmaya ve yardıma ihtiyacı olan aile ve kişilere yapılacak ödemeler ve sağlanacak yardımlar başkasına devir, temlik ve haciz edilemez.

            Banka tarafından bu yönde işlem yapılmak istediğinde 2828 sayılı Kanununun 29 uncu maddesini belirterek yardım ödemesine ilişkin haciz işleminin iptali için ilgili kuruma resmi yazı yazılır.

            BU HİZMET KAPSAMINDA YAPILAN EKONOMİK DESTEK SÜREKLİ BİR MAAŞ MIDIR?

            Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri maaş ödemesi değildir. Ailenin ekonomik koşullarınızı iyileştirme ve değiştirme çabalarını desteklemesi, çocuklarının bu süreçte zarar görmeden bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçici süre ile yapılmaktadır. Daha önce ekonomik destek verilmiş olması kişiye bir hak doğurmaz.
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            Haberler Ekonomi Kesinleşti! Çocuğu olan her haneye 1248 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları...