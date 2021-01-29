Kesinleşti! Çocuğu olan her haneye 1248 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları...

OKUYAN ÇOCUĞA DEVLET DESTEĞİ NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

Okuyan çocuğa devlet desteği ne kadar sürede sonuçlanacağı birçok kişinin merak ettiği hususlardan birisidir. Çocuğu okuyana ve ihtiyaç sahibi olan çocuklara verilecek destek başvuru sonucu, değişmektedir. Başvuru yoğunluğu, çalışan sayısı ve kurumun sizlerden talep edeceği ek belgelere göre bu süre 5 ila 30 gün arasında değişebilmektedir.

Başvuru gerçekleştirdiğiniz il/ilçe de bu noktada oldukça önem taşımaktadır. Çünkü başvurular memurlar tarafından bire bir incelenmektedir. Yani başvuru yoğunluğunun son derece önemli olması ve süreyi uzatıp / kısaltması gibi durumlar olabilmektedir.