Son dakika: Hamsi avına kota önerisi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz?de avlanan hamsinin avına, yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle 8 Ocak 2021 itibari ile ilk kez 10 gün süreyle yasak getirdi. Bakanlık, hamside istenilen büyümenin olmaması nedeniyle 10?ar günlük süreyle iki kez daha uzattı. Karadeniz'de uzmanlar ve balıkçılar av yasağı süresinin uzatılmasının hamsi boyunun istenen seviyeye gelmesine olumlu katkı sağlayacağı görüşünde birleşiyor. Hamsi avına kota getirilmesi, yıllık hamsi avı kotasını dolduran balıkçıların da sezonu kapatması istendi.

'1 YILLIK AV YASAĞINI SAVUNUYORDUM'

KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, hamsi avı yasağının uzatılmasının 1 yıllık yasağa zemin oluşturması açısından önemli bulduğunu söyledi. Av baskısı nedeniyle hamsi stokundaki azalmaya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sessiz kalmadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, "Karar doğrudur ve kesinlikle faydalı olacaktır. Yaklaşık 3 yıldır hamsi avının 1 yıl süreyle yasaklanmasını savunuyordum. Bakanlık av verilerine bakarak hamsi stoku üzerinde aşırı bir av baskısı olduğunu gördü ve buna daha fazla sessiz kalmadı. Bu açıdan mutluyuz. Yasaklar bu şekilde uzatılmaya devam ederse şubat ayının ortalarına denk gelecek. Bu da doğal olarak hamsi av sezonunun neredeyse sonu demek olacak. Hamsi avcılığı belki de bu yıl yapılmayacaktır" dedi.