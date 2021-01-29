



Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.67 artışla 32,921.77 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 40 milyar dolarlık artışla 580 milyar dolardan 620 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, Cuma günü erken saatlerde yeniden bu sınırın üzerini gördükten sonra, son 24 saatte yaklaşık 61 milyar dolarlık artışla 984 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 25 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.