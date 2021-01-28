Devlet vatandaşlara çok önemli yardımlar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda belediye para, gıda ve eğitim yardımı yapıyor! İhtiyaç sayımı vatandaşla bağlı bulundukları belediyelerin erzak yardımı ve maddi desteğinden faydalanabiliyor. Peki, belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu? Belirli şartlar sağlandıktan sonra belediyeler ihtiyaç sahiplerine erzak, giysi ve maddi destek sağlıyor. Belediyeler ihtiyaç sahiplerine hangi destekleri sağlar? Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta.