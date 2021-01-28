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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 14:04
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    • 28.01.2021 14:05
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    lerden maddi yardım desteği! 2021 Nakit para, gıda, eğitim, ...

    Devletimiz vatandaşlara çok önemli yardımlar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda ler para, gıda, eğitim, yardımları yapıyor. Özellikle koronavirüs salgının devam etmesi ile birlikte kurumlara yapılan gerekli talimatlar sonucu vatandaşlara destek sağlanıyor. İhtiyaç sayımı vatandaşla bağlı bulundukları belediyelerin erzak yardımı ve maddi desteğinden faydalanabiliyor. Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir. Peki, belediye yardımı nasıl alınır,

    takvim.com.tr
    2021 Belediye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    Devlet vatandaşlara çok önemli yardımlar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda belediye para, gıda ve eğitim yardımı yapıyor! İhtiyaç sayımı vatandaşla bağlı bulundukları belediyelerin erzak yardımı ve maddi desteğinden faydalanabiliyor. Peki, belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu? Belirli şartlar sağlandıktan sonra belediyeler ihtiyaç sahiplerine erzak, giysi ve maddi destek sağlıyor. Belediyeler ihtiyaç sahiplerine hangi destekleri sağlar? Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta.

    BELEDİYELERİN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SUNDUĞU YARDIMLAR ŞÖYLE:

    Belediye yardım parası

    Odun ve kömür yardımı

    Gıda ve erzak yardımı

    Muhtaç asker ailesi yardımı

    Belediye yaşlı bakım hizmetleri

    Kırtasiye yardımı

    Öğrencilere okul yardımı

    Belediye bursu

    Giyecek yardımı

    Sosyal yardım kartı

    Şehit ve gazi yakınlarına yardım

    Fakir ailelere kira yardımı

    Sağlık ve ilaç yardımı

    Bebekler için bez ve mama yardımı

    Engelli yardımları

    BELEDİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.

        BELEDİYEDEN NAKDİ YARDIM ALMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

        Belediyelerden nakdi yardım almak erzak yardımı almaktan daha zordur. Çünkü kişiler ihtiyaç sahibi olduklarını belgelerle kanıtlamak durumundadır. İşte, nakdi yardım almak isteyenler için gerekli olan belgeler:

        TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz

        Yardım dilekçesi

        Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.

        Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi

        Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge

        Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.

        BELEDİYE YARDIMI NASIL ALINIR, BELEDİYE YARDIMI BAŞVURUSU?

        Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.

        ERZAK YARDIMICI İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİDİR?

        Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:

        Nüfus cüdanı fotokopisi

        Dilekçe

        Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)

        Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.
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        Haberler Ekonomi Belediyelerden maddi yardım desteği! 2021 Belediye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Nakit para, gıda, eğitim, sağlık...