Devlet vatandaşlara çok önemli yardımlar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda belediye para, gıda ve eğitim yardımı yapıyor! İhtiyaç sayımı vatandaşla bağlı bulundukları belediyelerin erzak yardımı ve maddi desteğinden faydalanabiliyor. Peki, belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu? Belirli şartlar sağlandıktan sonra belediyeler ihtiyaç sahiplerine erzak, giysi ve maddi destek sağlıyor. Belediyeler ihtiyaç sahiplerine hangi destekleri sağlar? Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta.
BELEDİYELERİN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SUNDUĞU YARDIMLAR ŞÖYLE:
Belediye yardım parası
Odun ve kömür yardımı
Gıda ve erzak yardımı
Muhtaç asker ailesi yardımı
Belediye yaşlı bakım hizmetleri
Kırtasiye yardımı
Öğrencilere okul yardımı
Belediye bursu
Giyecek yardımı
Sosyal yardım kartı
Şehit ve gazi yakınlarına yardım
Fakir ailelere kira yardımı
Sağlık ve ilaç yardımı
Bebekler için bez ve mama yardımı
Engelli yardımları
BELEDİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.