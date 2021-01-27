EĞİTİM PARASI

Çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede öğrenim gören, ihtiyaç sahibi ailelere devletten destek gecikmedi. Devlet birçok sorun ile karşılaştığımız bu dönemde sosyal devlet anlayışı ile birçok yardımda bulunuyor. İşsizlere, durumu olmayan kiracılara ve daha bunun gibi kategorize edilmiş birçok grup için yapılan dayanışmaların ardından eğitim alanı için de bir destek başlatıldı. Maddi sorunlar çocukları etkilemesin ve çocuklar rahatça okullarına devam edebilsinler diye devlet 500 ile 800 TL arası destek paketleri oluşturdu. Bu yardımlar; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilköğretim öğrencileri için 750 TL, liseye gidenler için 800 TL ve üniversite öğrencileri için de 900 TL bandında. Maddi güvencesi olmayan ve çocuk okutan aileler bu yardımdan yararlanabilecekler. Ayrıca, bu yardımdan okul ve bulunulan şehir gözetmeksizin herkes yararlanabilir.