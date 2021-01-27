Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.01.2021 12:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2021 12:36
    ABONE OL

    2021 nasıl alınır? para, gıda, giyim, , yakacak, , eğitim... Başvuran hemen alıyor!

    Devletimiz salgın sürecinde vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara para yardımı sağlayan kurumlardan biri de kaymakamlıklardır. Bu para yardımları kaymakamlıklar bünyesinde yer alan tarafından sağlanıyor. Kaymakamlık tarafından verilen çeşitli yardımlar özellikle salgın döneminde birçok aileye ilaç gibi geldi. Düzenli yapılan para yardımı ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların mevzuatta yer alan ve takvim.com.tr olarak aşağıda bildirdiğimiz tüm başvuru koşullarına uyumlu olmaları gerekiyor. Başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen vatandaşlar ise ödemelerini alabilecekler. Peki, nelerdir?

    takvim.com.tr
    Kaymakamlık para yardımı nasıl alınır? İşte başvuru ekranı

    İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için destek sağlayan kurumlardan bir tanesi de kaymakamlık. Aslında kaymakamlık olarak sağlandığı düşünülen para yardımı kaymakamlıklar bünyesinde yer alan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Bu kurumlar vatandaşların ihtiyaç sahibi olmaları durumunda nakit para desteği sağlıyor. Vatandaşların ihtiyaç sahibi olmalarına dair süreç ise yine SYDV'ler tarafından inceleniyor.

    KAYMAKAMLIK TARAFINDAN VERİLEN PARA YARDIMLARI NELERDİR?

    İhtiyaç sahibi yurttaşlara bu zor ekonomik şartlarda biraz olsun destek olabilmek amacıyla kaymakamlık tarafından sağlanan belli başlı sosyal yardımlar şunlardır:

    Nakit (Para) Yardımı: İhtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli şartları sağlamaları halinde sunulan maaş yardımıdır.

    Erzak Yardımı: Bu yardımda ihtiyaç sahibi aileler tespit edilir ve yiyecek, içecek olarak desteklenir.

    Çocuk Yardımı: Okul öncesi dönemdeki çocukların; mama, bez, giyinme vb. ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

    Kira Yardımı: Oturdukları evin kirasını ödeyemeyecek durumda bulunan ailelerin bu giderlerinin karşılanmasıdır.

    Yakacak ve Giyecek Yardımları: Erzak yardımında olduğu gibi ekonomik olarak çok zor şartlarda yaşamaya çalışan aile bireylerinin yakacak ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

    Eğitim Yardımları: Yardıma muhtaç ailelerin okul çağındaki çocuklarının kırtasiye ve eğitim giderlerinin karşılanmasıdır.

    Proje Destek Yardımları: İşsiz 18-60 yaşları arsındaki vatandaşların başvurabildiği bir yardımdır.

    Özürlü İhtiyaç Yardımı: Engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş yardımlardır.

    Yaşlılık Yardımı: Emeklilik gibi bir güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzerindeki yurttaşların başvurabileceği bir yardımdır.

    Sağlık Yardımı: Bu yardım da sağlık problemleri yaşayan veya hiçbir sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşların faydalanabildiği bir sosyal yardımdır.

    KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Kaymakamlık yardımından faydalanmak isteyenler için sağlanması gereken şartlar çok açık. Aşağıda yer alan şartların sağlanması durumunda vatandaşlar kaymakamlık para yardımından faydalanabilir.

    * Türk vatandaşı olmak.

    * Muhtarlıktan fakirlik (muhtaçlık) belgesi almak.

    * Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yapılacak gelir testi sonucu uygun olmak.

    * Sosyal yardımlar kapsamında aynı anda farklı bir yardımdan faydalanılmaması gerekmektedir.

    ENGELLİLER İÇİN;

    Engelli maaşı talep eden kişiler, en az %40 oranında engel raporuna sahip olmak zorundadır.

    YAŞLILAR İÇİN;

    Yaşlılık maaşı aylıklardan faydalanmak isteyen kişilerin, 65 yaşından büyük olması gerekir.

        MUHTAÇLIK BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

        Muhtaçlık (fakirlik) kağıdı almayı arzı eden kişiler; ikamet etmiş olduğu bölgede bulunan muhtarlık ile irtibata geçerek evraklarına ulaşabilmektedir.

        Belgeyi almak için gerekli şartlar;

        * 18 yaşını geçmiş kişiler fakirlik kağıdı alabilir.
        * Sigortası olan kişilere muhtaçlık belgesi verilmez.
        * Gayrimenkul ya da araç sahibi olmayan kişiler, muhtaçlık belgesi alabilir.
        * Fakirlik belgesi başvurusunda form doldurulmalıdır ve bu formda verilen bilgiler eksiksiz ve doğru bilgileri yansıtması şarttır.
        * Başvuruda bulunmuş oldukları muhtarlığın ikamet ettikleri bölgenin muhtarlığı olması gereklidir.



        KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Kaymakamlık yardım parası için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını şahsen yapacaklar. Öncelikle kendi kaymakamlıklarına gidecek olan vatandaşlar orada yer alan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaşacaklar. Ardından vatandaşlar bu vakıflara yardım parası başvurusunda bulunacaklarını bildirecekler. Hangi durum için yardım parası almak istiyorlarsa onu bildirecekler. Ardından bu vakıflar üzerinden başvuru formu dolduracak olan vatandaşlar kurum tarafından talep edilen diğer evrakları toplayacaklar. Tüm evrakları derleten vatandaşlar başvurularını tamamlayacaklar.

        KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI SORGULANMASI NASIL YAPILMAKTADIR?

        https://www.turkiye.gov.tr         adresine giriş yapmalıdırlar. Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan giriş yap butonuna tıklamalıdırlar. İşleme devam edebilmeleri için kimlik doğrulaması yapmaları talep edilmektedir. Bunun için e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı ile kimlik doğrulaması yapabilmektedirler. E-devlet şifresi ile giriş yapmak isteyenlerin e-devlet şifreleri yok ise; PTT şubelerine giderek ücreti karşılığında kimlik belgeleri ile şifre alabilmeleri mümkün olmaktadır. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-hizmetler listesinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bulunmalıdır. Bu kurum ile yapılabilecek işlemler listelenmektedir. Bu işlemler içerisinden Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama butonuna tıklanmalıdır. Açılan sayfadan alınan kaymakamlık para yardımının görülebilmesi mümkün olmaktadır.

            KİRA YARDIM PARASI

            En çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de kira yardımı başvurusunun nereye yapılacağı sorusu. Devletin yaptığı yardımların birçoğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.

            KİRA YARDIM PARASI NE KADAR?

            Kira yardımı almak isteyen bir kişi öncelikle bulunduğu ilçenin kaymakamlığının bünyesinde çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor. Kira yardımı ne kadar veriliyor merak eden vatandaşlara bu durumun illere göre değişkenlik gösterdiğini belirtelim. Bazı büyük şehirlerde kira yardım parası 960 TL'ye kadar çıkabiliyor. 2021 yılı kira yardım bedelleri net olarak açıklanmadı, açıklandığında haberlerimizde yer veriyor olacağız.

            KİRA YARDIMI YAPAN KURUMLARIN LİSTESİ

            Pandemi döneminde çaresiz kalan birçok vatandaş kira yardımı veren kurumların listesini araştırmıştı. Birçok konuda nereden nasıl yardım alacağını bilmeyen ihtiyaç sahiplerini yönlendirmek amacıyla, aşağıda kira yardımı veren kurum ve kuruluşlar listesini paylaşıyoruz.

            Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan müdürlükler,

            Belediyeler,

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,

            Özel dernek ve vakıflar,

            STK'lar,

            Gönüllü olarak yardımda bulunmak isteyen kurum ve şahıslar

            EĞİTİM PARASI

            Çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede öğrenim gören, ihtiyaç sahibi ailelere devletten destek gecikmedi. Devlet birçok sorun ile karşılaştığımız bu dönemde sosyal devlet anlayışı ile birçok yardımda bulunuyor. İşsizlere, durumu olmayan kiracılara ve daha bunun gibi kategorize edilmiş birçok grup için yapılan dayanışmaların ardından eğitim alanı için de bir destek başlatıldı. Maddi sorunlar çocukları etkilemesin ve çocuklar rahatça okullarına devam edebilsinler diye devlet 500 ile 800 TL arası destek paketleri oluşturdu. Bu yardımlar; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilköğretim öğrencileri için 750 TL, liseye gidenler için 800 TL ve üniversite öğrencileri için de 900 TL bandında. Maddi güvencesi olmayan ve çocuk okutan aileler bu yardımdan yararlanabilecekler. Ayrıca, bu yardımdan okul ve bulunulan şehir gözetmeksizin herkes yararlanabilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi 2021 Kaymakamlık para yardımı nasıl alınır? Nakit para, gıda, giyim, kira, yakacak, sağlık, eğitim... Başvuran hemen alıyor!