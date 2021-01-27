İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için destek sağlayan kurumlardan bir tanesi de kaymakamlık. Aslında kaymakamlık olarak sağlandığı düşünülen para yardımı kaymakamlıklar bünyesinde yer alan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Bu kurumlar vatandaşların ihtiyaç sahibi olmaları durumunda nakit para desteği sağlıyor. Vatandaşların ihtiyaç sahibi olmalarına dair süreç ise yine SYDV'ler tarafından inceleniyor.
KAYMAKAMLIK TARAFINDAN VERİLEN PARA YARDIMLARI NELERDİR?
İhtiyaç sahibi yurttaşlara bu zor ekonomik şartlarda biraz olsun destek olabilmek amacıyla kaymakamlık tarafından sağlanan belli başlı sosyal yardımlar şunlardır:
Nakit (Para) Yardımı: İhtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli şartları sağlamaları halinde sunulan maaş yardımıdır.
Erzak Yardımı: Bu yardımda ihtiyaç sahibi aileler tespit edilir ve yiyecek, içecek olarak desteklenir.
Çocuk Yardımı: Okul öncesi dönemdeki çocukların; mama, bez, giyinme vb. ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Kira Yardımı: Oturdukları evin kirasını ödeyemeyecek durumda bulunan ailelerin bu giderlerinin karşılanmasıdır.
Yakacak ve Giyecek Yardımları: Erzak yardımında olduğu gibi ekonomik olarak çok zor şartlarda yaşamaya çalışan aile bireylerinin yakacak ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Eğitim Yardımları: Yardıma muhtaç ailelerin okul çağındaki çocuklarının kırtasiye ve eğitim giderlerinin karşılanmasıdır.
Proje Destek Yardımları: İşsiz 18-60 yaşları arsındaki vatandaşların başvurabildiği bir yardımdır.
Özürlü İhtiyaç Yardımı: Engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş yardımlardır.
Yaşlılık Yardımı: Emeklilik gibi bir güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzerindeki yurttaşların başvurabileceği bir yardımdır.
Sağlık Yardımı: Bu yardım da sağlık problemleri yaşayan veya hiçbir sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşların faydalanabildiği bir sosyal yardımdır.
KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kaymakamlık yardımından faydalanmak isteyenler için sağlanması gereken şartlar çok açık. Aşağıda yer alan şartların sağlanması durumunda vatandaşlar kaymakamlık para yardımından faydalanabilir.
* Türk vatandaşı olmak.
* Muhtarlıktan fakirlik (muhtaçlık) belgesi almak.
* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yapılacak gelir testi sonucu uygun olmak.
* Sosyal yardımlar kapsamında aynı anda farklı bir yardımdan faydalanılmaması gerekmektedir.
ENGELLİLER İÇİN;
Engelli maaşı talep eden kişiler, en az %40 oranında engel raporuna sahip olmak zorundadır.
YAŞLILAR İÇİN;
Yaşlılık maaşı aylıklardan faydalanmak isteyen kişilerin, 65 yaşından büyük olması gerekir.