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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 15:09
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    • 28.01.2021 15:09
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    28 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,79 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu. 28 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    28 Ocak BES'te en fazla kazandıran fonlar!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037391 0,18
    Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052176 0,12
    ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020846 0,11
    Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033963 0,11
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021011 0,10
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014100 0,40
    VEM Temkinli Değişken EYF 0,030397 0,04
    HEM Temkinli Değişken EYF 0,016957 0,04
    Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF 0,020672 0,01
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013363 0,13
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031718 0,04
    HEM Para Piyasası EYF 0,024942 0,04
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,072692 0,04
    VEM Para Piyasası EYF 0,068372 0,04
    Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,073489 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137820 -0,42
    AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,109002 -0,42
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090616 -0,40
    AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,102031 -0,40
    Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137087 -0,39
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018164 -1,60
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021760 -0,84
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,057489 -6,11
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,122792 -4,90
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,053693 -4,80
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,093480 -4,40
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,078047 -4,36
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,031208 -3,87
    Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032414 -3,55
    Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,029060 -3,37
    AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,086507 -3,14
    Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,066125 -3,07
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038587 -4,36
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026828 -4,34
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046170 -3,52
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,065558 -3,37
    Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,031752 -2,37
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,044841 -0,63
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,045810 -0,63
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,028416 -0,63
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,045845 -0,63
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050435 -0,63

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    Haberler Ekonomi 28 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?