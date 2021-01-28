28 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037391
|0,18
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052176
|0,12
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020846
|0,11
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033963
|0,11
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021011
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014100
|0,40
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,030397
|0,04
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,016957
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,020672
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013363
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031718
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024942
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,072692
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,068372
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,073489
|0,04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137820
|-0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,109002
|-0,42
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090616
|-0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,102031
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137087
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018164
|-1,60
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021760
|-0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,057489
|-6,11
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,122792
|-4,90
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,053693
|-4,80
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,093480
|-4,40
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,078047
|-4,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,031208
|-3,87
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032414
|-3,55
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029060
|-3,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,086507
|-3,14
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,066125
|-3,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038587
|-4,36
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026828
|-4,34
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046170
|-3,52
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,065558
|-3,37
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,031752
|-2,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,044841
|-0,63
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,045810
|-0,63
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028416
|-0,63
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,045845
|-0,63
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050435
|-0,63