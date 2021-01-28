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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 14:02
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    • 28.01.2021 14:02
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    Paraya ihtiyacı olanlara aylık 1037,96 TL muhtaç aylığı destek ödemesi veriliyor! 'nden alabilirsiniz

    Paraya ihtiyacı olanlara aylık 1037,96 TL muhtaç aylığı destek ödemesi için detaylar geliyor. gereksinim sahibi ailelere, yetim ve engellilere 1037,96 liralık destek yapıyor. Takviyeden yararlanmak isteyen vatandaşların sosyal teminatı olmaması, rastgele bir kazanç veya aylığı bulunmaması, kazanç getirici taşınır ve taşınmaz mülkü mevcut olmaması ve duruşma kararı veya yasayla bakım altına alınmamış olması gerekmektedir. Peki, fakirlik maaşı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte, maddi imkansızlıkların kucağına düşen vatandaşlar için verilen fakirlik maaşına dair bilgiler...

    Paraya ihtiyacı olanlara aylık 1037 TL muhtaç aylığı destek ödemesi veriliyor

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, ihtiyaç sahibi ailelere 2021 yılı boyunca 1037,96 TL muhtaç aylığı ödemesi yapılıyor. Peki VGM muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru formu ve merak edilenler… Devlet gelir seviyesi düşük olan ve muhtaçlık statüsünde değerlendirilen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması adına fakirlik maaşı desteği sağlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık aylığı herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan vatandaşlara nefes olmaya devam ediyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar ise yoksulluk aylığını araştırıyorlar.

    FAKİRLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

    Fakirlik maaşından en az yüzde 40 oranında engeli olan, 18 yaşını doldurmadan anne/babasını kaybeden ve kendisine bakacak aile üyesi bulmayan, 65 yaşını geçmesine rağmen SGK'dan herhangi bir aylık almayan, yoksulluk sınırının altında olan kişilerin yararlanması mümkündür.

    Fakirlik maaşı başvurusunda bulunacak kişilerin sosyal güvencesi olmamalıdır.

    Kişinin herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması gereklidir.

    Mahkeme kararı ve kanun kapsamında vatandaşların bakım altına alınmamış olması şarttır.

    -Kişilerin gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olması durumunda bunlardan elde edilen aylık ortalama gelirin belirlenen muhtaç aylık miktarını geçmemesi lazım.

    FAKİRLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Fakirlik maaşı başvurusu kişilerin ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü üzerinden yapılabilir. Aynı zamanda fakirlik maaşı başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile entegre edilen e-Devlet kapısı üzerinden de iletilebilir.

    Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurular şahsen yapılabileceği gibi kendisi gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için posta yoluyla başvuru yapmak da mümkündür. Muhtaç aylığı başvurusunda bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engel durumuna sahiplerse sağlık raporunu da bu formla birlikte teslim etmelidir.

    Aylık alanların vefat etmesi, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18 yaşına gelmesi, yükseköğretim gören erkek çocuklarının ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın 3 ay boyunca aralıksız olarak alınmaması durumunda takip eden ay başından itibaren fakirlik maaşının kesilmesine karar verilir.

        E-DEVLET ÜZERİNDEN FAKİRLİK MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Kamusal hizmetlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Devlet kapısı fakirlik maaşı başvurularının sorgulanması için de vatandaşların yardımına koşar.

        Başvurularını ileten vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama yapabilir.

        Açılan sayfa üzerinden "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basın ve kimlik doğrulama adımlarına geçin. Kimlik doğrulama için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresini kullanın.

        2021 YILINDA FAKİRLİK MAAŞI NE KADARDIR?

        Enflasyon oranına göre yapılan asgari ücret zammından sonra fakirlik maaşının miktarı da arttırılmıştır. 2021 yılında muhtaç ailelere sağlanan fakirlik maaşı miktarı 1037 TL olarak güncellenmiştir. Fakirlik maaşı başvurusunun onaylanmasından sonra; aylığı almaya hak kazanan kişilere onaylanma kararı irtibat numaraları üzerinden SMS ile bildirilir. Kısa mesajı alan vatandaşlar bildirimin yapıldığı tarihi takip eden ay içerisinde PTT'den fakirlik maaşı ödemelerini alabilirler.

        - Muhtaç Aylığı (ENGELLİ) Başvuru Formları için tıklayınız

        - Muhtaç Aylığı (YETİM) Başvuru Formları için tıklayınız

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        Haberler Ekonomi Paraya ihtiyacı olanlara aylık 1037,96 TL muhtaç aylığı destek ödemesi veriliyor! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alabilirsiniz