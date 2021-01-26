26 Ocak Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|10,97
|10,25
|7,02
|Doğuş Otomotiv
|37,6
|35,74
|5,2
|Karsan Otomotiv
|5,44
|5,2
|4,62
|Konya Çimento
|1740
|1697,4
|2,51
|Çimsa
|25,32
|24,74
|2,34
|İş Finansal Kiralama
|3,99
|3,91
|2,05
|Emlak Konut GMYO
|2,52
|2,47
|2,02
|İş GMYO
|2,65
|2,6
|1,92
|Doğan Holding
|3,89
|3,82
|1,83
|Şok Marketler
|14,51
|14,25
|1,82
|Çemtaş
|18,08
|17,77
|1,74
|Gözde Girişim
|7,15
|7,03
|1,71
|Migros Ticaret
|46,56
|45,8
|1,66
|Bursa Çimento
|12,42
|12,22
|1,64
|Logo Yazılım
|142,8
|140,6
|1,56
|Selçuk Ecza Deposu
|13,31
|13,16
|1,14
|Vestel
|25,08
|24,8
|1,13
|Türkiye Sigorta
|7,51
|7,43
|1,08
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,44
|18,25
|1,04
|Aygaz
|18,06
|17,89
|0,95
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|31,78
|33,06
|-3,87
|Kerevitaş Gıda
|6,76
|7,00
|-3,43
|Verusa Holding
|56,65
|58,60
|-3,33
|Arçelik
|34,48
|35,60
|-3,15
|TAV Havalimanları
|22,26
|22,98
|-3,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,53
|1,57
|-2,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,42
|22,94
|-2,27
|Borusan Mannesmann
|33,36
|34,12
|-2,23
|Mavi Giyim
|54,20
|55,40
|-2,17
|Alkim Kimya
|20,22
|20,66
|-2,13
|Anadolu Efes
|26,50
|27,04
|-2,00
|Net Holding
|4,06
|4,14
|-1,93
|Ege Gübre
|227,20
|231,50
|-1,86
|Netaş Telekomünikasyon
|32,88
|33,50
|-1,85
|Alarko GMYO
|27,04
|27,52
|-1,74
|Enerjisa Enerji
|12,85
|13,05
|-1,53
|Petkim
|5,18
|5,26
|-1,52
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|13,90
|-1,51
|Otokar
|389,30
|395,10
|-1,47
|Kardemir (D)
|6,90
|6,99
|-1,29
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: