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    • Ekonomi
    • 26.01.2021 15:34
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    • 26.01.2021 15:34
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    26 Ocak Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 7,02 oranında 10,97'den yükselerek işlem gördü. 26 Ocak 2021 Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    26 Ocak borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Aksa Enerji 10,97 10,25 7,02
    Doğuş Otomotiv 37,6 35,74 5,2
    Karsan Otomotiv 5,44 5,2 4,62
    Konya Çimento 1740 1697,4 2,51
    Çimsa 25,32 24,74 2,34
    İş Finansal Kiralama 3,99 3,91 2,05
    Emlak Konut GMYO 2,52 2,47 2,02
    İş GMYO 2,65 2,6 1,92
    Doğan Holding 3,89 3,82 1,83
    Şok Marketler 14,51 14,25 1,82
    Çemtaş 18,08 17,77 1,74
    Gözde Girişim 7,15 7,03 1,71
    Migros Ticaret 46,56 45,8 1,66
    Bursa Çimento 12,42 12,22 1,64
    Logo Yazılım 142,8 140,6 1,56
    Selçuk Ecza Deposu 13,31 13,16 1,14
    Vestel 25,08 24,8 1,13
    Türkiye Sigorta 7,51 7,43 1,08
    İş Yatırım Menkul Değerler 18,44 18,25 1,04
    Aygaz 18,06 17,89 0,95

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bagfaş 31,78 33,06 -3,87
    Kerevitaş Gıda 6,76 7,00 -3,43
    Verusa Holding 56,65 58,60 -3,33
    Arçelik 34,48 35,60 -3,15
    TAV Havalimanları 22,26 22,98 -3,13
    İhlas Gayrimenkul 1,53 1,57 -2,55
    Kordsa Teknik Tekstil 22,42 22,94 -2,27
    Borusan Mannesmann 33,36 34,12 -2,23
    Mavi Giyim 54,20 55,40 -2,17
    Alkim Kimya 20,22 20,66 -2,13
    Anadolu Efes 26,50 27,04 -2,00
    Net Holding 4,06 4,14 -1,93
    Ege Gübre 227,20 231,50 -1,86
    Netaş Telekomünikasyon 32,88 33,50 -1,85
    Alarko GMYO 27,04 27,52 -1,74
    Enerjisa Enerji 12,85 13,05 -1,53
    Petkim 5,18 5,26 -1,52
    İpek Doğal Enerji 13,69 13,90 -1,51
    Otokar 389,30 395,10 -1,47
    Kardemir (D) 6,90 6,99 -1,29

    Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

        Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
        A.V.O.D Gıda Ve Tarım 7,84 -1,63 1,29
        Acıpayam Selüloz 22,98 -4,57 34,23
        Adel Kalemcilik 29,14 -3,51 -14,88
        Adese Alışveriş Ticaret 2,75 -1,43 -1,79
        Afyon Çimento 5,59 -2,44 9,39
        Ak Enerji 2,36 1,72 6,79
        Akbank 6,59 0,30 -4,91
        Akçansa 19,80 -0,35 19,71
        Akdeniz Yatırım Hold. 5,32 -0,56 2,90
        Akfen GMYO 4,91 1,24 1,03
        Akın Tekstil 49,50 -2,94 55,86
        Akiş GMYO 3,67 0,82 3,97
        Akmerkez GMYO 69,60 -2,25 8,09
        Aksa 14,70 -0,54 0,75
        Aksa Enerji 10,95 6,83 47,18
        Aksigorta 9,69 -0,31 4,19
        Aksu Enerji 15,67 -0,76 10,98
        Alarko Carrıer 481,00 -1,74 31,82
        Alarko GMYO 27,04 -1,74 3,36
        Alarko Holding 10,29 -1,15 19,10
        Albaraka Türk 2,07 -0,96 6,70
        Alcatel Lucent Teletaş 32,96 0,49 11,13
        Alkim Kağıt 20,52 4,69 51,46
        Alkim Kimya 20,18 -2,32 38,81
        Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,35 1,29 7,31
        Altınyunus Çeşme 101,70 1,19 103,56
        Anadolu Efes 26,50 -2,00 14,32
        Anadolu Grubu Holding 29,86 0,07 13,02
        Anadolu Hayat Emek. 10,82 2,75 24,80
        Anadolu Isuzu 22,10 -1,52 22,78
        Anadolu Sigorta 8,33 -0,83 10,33
        Anel Elektrik 3,34 2,14 5,36
        Arçelik 34,48 -3,15 13,42
        ARD Bilişim Teknolojileri 56,85 -1,90 18,24
        Arena Bilgisayar 54,35 -2,34 57,99
        Armada Bilgisayar 69,90 -0,07 42,42
        Arsan Tekstil 8,41 0,12 15,36
        Artı Yatırım Holding 8,22 3,53 41,72
        Arzum Ev Aletleri 22,94 -1,46 -6,82
        Aselsan 18,15 -0,17 -0,55
        Ata GMYO 5,98 1,36 8,53
        Atakule GMYO 4,16 -4,37 65,08
        Atlantis Yatırım Holding 9,18 -10,00 65,11
        Atlas Yat. Ort. 1,91 0,53 9,14
        AvivaSA Emeklilik Hayat 19,28 6,76 6,98
        Avrasya GMYO 4,14 -5,05 1,97
        Avrasya Petrol ve Tur. 3,33 -1,19 4,06
        Avrupa Yatırım Holding 6,78 -3,42 13,00
        Ayen Enerji 6,14 4,96 13,49
        Ayes Çelik Hasır Ve Çit 11,26 -1,66 -0,79
        Aygaz 18,04 0,84 23,14
        Bagfaş 31,72 -4,05 58,60
        Bak Ambalaj 23,90 -1,57 18,32
        Balatacılar Balatacılık 8,10 4,38 -1,70
        Bantaş Ambalaj 5,32 -4,66 13,43
        Banvit 51,80 -3,36 -0,38
        Baştaş Başkent Çimento 19,50 8,76 12,26
        Batı Çimento 8,26 6,31 75,37
        Batısöke Çimento 3,09 3,34 26,64
        Bayrak Taban Sanayi 10,62 0,09 0,09
        Bera Holding 21,14 -0,56 4,24
        Berkosan Yalıtım 10,52 -0,38 17,94
        Beşiktaş Futbol Yat. 4,05 -2,17 0,25
        Beyaz Filo 13,28 -2,42 30,45
        Bilici Yatırım 7,34 -1,34 10,54
        Bim Mağazalar 74,35 0,75 1,11
        Birko Mensucat 1,15 1,77 3,60
        Birlik Mensucat 2,96 0,68 -14,45
        Bizim Mağazaları 16,23 0,93 5,66
        Borusan Mannesmann 33,42 -2,05 20,22
        Borusan Yat. Paz. 509,00 -3,23 11,40
        Bosch Fren Sistemleri 1.270,20 -0,53 2,53
        Bossa 22,80 -0,78 27,73
        Brisa 26,50 -1,12 32,90
        Burçelik 25,98 1,25 23,60
        Burçelik Vana 49,10 0,61 -1,13
        Bursa Çimento 12,37 1,23 2,74
        Carrefoursa 71,10 1,64 -0,97
        Casa Emtia Petrol 155,00 2,65 46,23
        Ceo Event Medya 7,96 6,85 23,79
        Coca Cola İçecek 80,10 -0,62 21,73
        Cosmos Yat. Holding 14,82 -9,96 83,87
        Credıtwest Faktorıng 5,46 -1,09 -6,98
        Çelebi 164,20 -2,32 -10,04
        Çelik Halat 22,12 0,73 3,27
        Çemaş Döküm 2,28 -1,30 6,05
        Çemtaş 18,05 1,58 13,51
        Çimbeton 390,20 -3,34 31,60
        Çimentaş 49,50 3,13 36,89
        Çimsa 25,56 3,31 43,60
        Çuhadaroğlu Metal 8,37 0,97 8,28
        Dagi Giyim 8,62 0,82 6,82
        Dagi Yatırım Holding 14,46 -0,69 12,09
        Dardanel 33,90 -0,18 1,19
        Datagate Bilgisayar 18,90 3,28 17,32
        Demısaş Döküm 7,08 1,43 7,11
        Denge Holding 6,58 -0,30 20,07
        Deniz GMYO 4,39 -2,23 28,36
        Derimod 12,03 -2,59 23,51
        Derlüks Deri 9,94 0,00 12,70
        Desa Deri 10,61 -1,49 8,93
        Despec Bilgisayar 14,28 0,07 9,34
        Deva Holding 28,58 -1,04 18,39
        Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,19 -0,15 21,57
        Diriteks Diriliş Tekstil 5,73 9,98 53,62
        Ditaş Doğan 38,66 -1,38 18,30
        DO-CO 506,20 -2,16 -19,65
        Doğan Burda 22,34 -0,71 -0,45
        Doğan Holding 3,89 1,83 26,71
        Doğtaş Kelebek Mobilya 3,13 -2,49 34,40
        Doğusan 5,07 -1,55 15,75
        Doğuş GMYO 9,73 -1,42 19,09
        Doğuş Otomotiv 37,66 5,37 31,04
        Döktaş Dökümcülük 34,74 -2,96 13,46
        Duran Doğan Basım 10,96 -1,44 4,48
        Dyo Boya 13,75 -2,41 21,04
        Eczacıbaşı İlaç 7,94 -0,50 6,43
        Eczacıbaşı Yatırım 37,58 -0,90 35,47
        Edip Gayrimenkul 3,42 3,01 3,01
        Ege Endüstri 1.733,00 -0,40 0,33
        Ege Gübre 227,30 -1,81 56,54
        Ege Profil 41,88 -0,38 9,52
        Ege Seramik 13,29 -0,23 29,15
        Egeplast 37,00 -1,33 11,11
        Ekiz Kimya 8,23 -0,96 15,43
        Emek Elektrik 5,32 -0,75 -10,14
        Eminiş Ambalaj 37,56 0,00 1,95
        Emlak Konut GMYO 2,51 1,62 17,29
        Enerjisa Enerji 12,86 -1,46 2,80
        Enka İnşaat 8,12 -0,25 10,18
        Erbosan 50,15 2,35 22,32
        Ereğli Demir Çelik 14,80 -0,13 -0,87
        Ersu Gıda 5,23 -0,38 5,87
        Escort Teknoloji 8,47 6,81 28,92
        Esenboğa Elektrik 28,54 6,25 49,97
        Etiler Gıda 4,37 0,46 9,80
        Euro Kapital Yat. Ort. 3,80 -0,78 -1,30
        Euro Trend Yat. Ort. 3,98 -2,93 10,56
        Euro Yat. Ort. 5,09 -3,96 12,86
        Euro Yatırım Holding 3,73 1,91 31,34
        Fade Gıda 7,00 4,95 13,09
        Fenerbahçe Futbol 36,98 -2,68 25,10
        Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,74 -2,32 5,81
        F-M İzmit Piston 192,10 -1,99 54,55
        Fonet Bilgi Teknolojileri 13,88 6,36 6,52
        Ford Otosan 160,70 -0,80 27,54
        Formet Çelik Kapı 4,61 0,00 -2,95
        Frigo Pak Gıda 23,80 -2,86 13,44
        Galatasaray Sportif 3,81 -0,52 -5,93
        Garanti Bankası 9,58 0,42 -7,62
        Garanti Faktoring 11,59 -1,53 4,13
        Garanti Yat. Ort. 3,58 -0,83 10,84
        Gedik Y. Men. Değ. 21,20 9,90 68,25
        Gediz Ambalaj 39,32 7,73 46,72
        Gentaş 5,63 0,54 -5,22
        Gersan Elektrik 8,19 -1,68 33,39
        Global Men. Değ. 8,64 9,92 43,76
        Global Yat. Holding 5,58 -1,24 19,23
        Good-Year 8,84 -0,56 5,74
        Göltaş Çimento 53,65 2,48 30,03
        Gözde Girişim 7,15 1,71 -10,40
        GSD Denizcilik 5,86 0,51 16,27
        GSD Holding 2,55 0,39 1,59
        Gübre Fabrik. 66,40 0,15 -22,84
        Güler Yat. Holding 10,05 1,01 -7,54
        Halk GMYO 3,90 -1,76 21,50
        Hatay Tekstil 21,02 -3,13 50,68
        Hedef Girişim 4,00 -2,68 16,74
        Hektaş 26,98 -0,44 41,48
        HUB Girişim 18,66 -0,74 2,53
        Hürriyet Gzt. 2,61 0,77 24,29
        ICBC Turkey Bank 7,13 5,32 9,69
        İdealist Danışmanlık 14,45 0,14 7,36
        İdealist GMYO 9,07 -1,41 33,38
        İhlas Ev Aletleri 1,94 -1,52 3,19
        İhlas Gayrimenkul 1,53 -2,55 22,40
        İhlas Gazetecilik 3,96 -0,25 -2,46
        İhlas Holding 1,28 0,79 3,23
        İhlas Yayın Holding 1,14 -0,87 0,00
        İndeks Bilgisayar 20,64 0,29 7,89
        Info Yatırım 7,13 -1,25 10,54
        İntema 63,90 -2,74 60,15
        Inveo Yatırım Holding 147,10 9,94 232,65
        İpek Doğal Enerji 13,69 -1,51 4,66
        İskenderun Demir Çelik 11,17 -0,53 10,48

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