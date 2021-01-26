Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 1.537,55 puana indi.
Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,66 puan azalışla 1.537,55 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,25 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,77 ile spor oldu.