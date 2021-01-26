40.000 TL destek ödemesi için düğmeye basıldı! Dar gelirli aileler için o ücretlere zam yapıldı!



BARINMA YARDIMINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN HANGİ ŞARTLARI SAĞLAMALISINIZ?

Evinizin oturulamaz derecede eski olduğu tespit edildikten sonra hane halkı içinden 18 yaşını doldurmuş bir kişi T.C. kimlik kartı ile beraber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetkili il ve ilçe birimlerine yardım başvurusu yapabilir. Evin durumunun tespiti haricinde hane halkının taşıması gereken diğer şartlar şunlardır:

Barınma yardımı yapılacak hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması (2020 yılı itibariyle bu alt sınır 701.32 TL'dir)

Onarımı ya da bakımı için başvurulan evin veya yeni yapılması planlanan evin tam hisseli tapusuna sahip olmak

Engellilik, yaşlılık, malullük, dulluk, tek ebeveynli bir aile olma gibi özel yardım durumlarından birine sahip olmak