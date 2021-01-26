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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 09:09
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    • 27.01.2021 09:09
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    40.000 TL destek ödemesi için düğmeye basıldı! Dar gelirli aileler için o ücretlere zam yapıldı!

    tarafından sağlanan destekler arasında yer alan ve vatandaşlar tarafından bilinmeyen desteklerden bir tanesi de parası. Bu yardım parası 40.000 TL kadar ödenmekte olup başvuru işlemleri ise Aile Bakanlığı birimlerinden yapılıyor. Ev yardım parası ödemelerinin nasıl ve hangi şartlarda yapıldığını da sizlerle paylaşıyoruz. Evinizin oturulamaz derecede eski olduğu tespit edildikten sonra hane halkı içinden 18 yaşını doldurmuş bir kişi T.C. kimlik kartı ile beraber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetkili il ve ilçe birimlerine yardım başvurusu yapabilir.

    takvim.com.tr
    40 bin TL destek ödemesi için düğmeye basıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın millete sunduğu pek çok sosyal dayanağın içinde en merak edilenlerden biri barınma takviyesi olarak göze çarpıyor. "Barınma" ile neyin kast edildiğini pek çok vatandaş merak ediyor. Barınma yardımı, tahmin edilenin aksine konut sahiplerine ödenen bir paradır. Bu takviye, konutu olan ancak konutu oturulamayacak kadar daha önceki ve riskli hayat şartlarına sahip vatandaşların konutlarını yaşanır hale getirmesi için yapılıyor. Ayrıca, yaşadıkları bölgede meydana gelen doğal afetler sonucu mağdur olan vatandaşlara yapılan nakit yardımı ve ayni -hizmet ve mal- yardımlar da barınma yardımı kapsamına giriyor. Peki kime ne kadar barınma yardımı yapılıyor? Başvuru şartları neler?


    BARINMA YARDIMINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN HANGİ ŞARTLARI SAĞLAMALISINIZ?

    Evinizin oturulamaz derecede eski olduğu tespit edildikten sonra hane halkı içinden 18 yaşını doldurmuş bir kişi T.C. kimlik kartı ile beraber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetkili il ve ilçe birimlerine yardım başvurusu yapabilir. Evin durumunun tespiti haricinde hane halkının taşıması gereken diğer şartlar şunlardır:

    Barınma yardımı yapılacak hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması (2020 yılı itibariyle bu alt sınır 701.32 TL'dir)

    Onarımı ya da bakımı için başvurulan evin veya yeni yapılması planlanan evin tam hisseli tapusuna sahip olmak

    Engellilik, yaşlılık, malullük, dulluk, tek ebeveynli bir aile olma gibi özel yardım durumlarından birine sahip olmak

    BARINMA YARDIMI KAPSAMINDA NELER YAPILABİLİR?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili biriminin dağıttığı çok sayıdaki aile yardımından biri olan barınma yardımının ne için yapılacağı, mağdur ailenin şartlarına ve gereksinimlerine göre değişkenlik gösteriyor. Barınma yardımı;

    Prefabrik konut yapımı

    Betonarme ev yapımı

    Ev bakımı ve onarımı

    Ev tadilatı

    Doğal afetler sonrası mağdur ailelere ayni -mal ve hizmet- ve nakdi yardım olarak dağıtılabiliyor.

    Alacağınız barınma yardımı miktarı ise ihtiyacınıza -tamir ya da yeni yapılacak evin türü vb.- değişiyor.

        BARINMA YARDIMI KAPSAMINDA HANGİ İŞLEME NE KADAR DESTEK VERİLİR?

        Başvuru kriterlerine uyum sağlayan vatandaşlar ihtiyaçlarına göre;

        Ev tamiri ya da tadilatı için 20 bin TL,

        Yeni prefabrik ev yapımı için 30 bin TL,

        Yeni betonarme ev yapımı için 40 bin TL'ye kadar destek alabilir.

        Bu miktarlar barınma yardımı kapsamındaki en üst sınırlardır.

        DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI

        Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, takvim.com.tr Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.

        Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.

        KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.

        Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol etmeniz gerekiyor.

        KİRA YARDIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi 40.000 TL destek ödemesi için düğmeye basıldı! Dar gelirli aileler için o ücretlere zam yapıldı!