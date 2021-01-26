26 Ocak Salı Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.29 düşüşle 1,535.82 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.06, BIST Mali Endeks yüzde 0.33, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 eksideydi.
Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmediğini açıklamasının ardından 7.40 liranın altına gerileyen dolar, Salı gününe bu düzeyin üzerinde başladı.
TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını, 28 Ocak'ta sanal ortamda gerçekleştirecek. TCMB'den yapılan açıklamada, "Başkan Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla 28 Ocak 2021 Perşembe günü saat 10:30'da bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecektir" denildi.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 7.3998 lira ve en yüksek 7.4351 lirayı gördükten sonra, 7.42 – 7.43 lira aralığında,
- euro en düşük 8.9875 lira ve en yüksek 9.0211 lirayı gördükten sonra, 9.00 – 9.01 lira aralığında,
- sterlin en düşük 10.1128 lira ve en yüksek 10.1534 lirayı gördükten sonra 10.13 – 10.14 lira aralığında hareket ediyor.
Küresel piyasalarda 1.21270 - 1.21466 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21279 düzeyindeydi.
İş Yatırım'ın, "Küresel satış dalgası sertleşiyor..." başlıklı günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
"Dünya borsalarındaki satışlar sertleşiyor. Salgını kontrol altına alamayan Avrupa ve Güney Amerika'da başlayan satış dalgası ABD ve Asya'ya yayılmaya başladı.