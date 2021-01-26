26 Ocak Salı Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?





- dolar en düşük 7.3998 lira ve en yüksek 7.4351 lirayı gördükten sonra, 7.42 – 7.43 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9875 lira ve en yüksek 9.0211 lirayı gördükten sonra, 9.00 – 9.01 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1128 lira ve en yüksek 10.1534 lirayı gördükten sonra 10.13 – 10.14 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21270 - 1.21466 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21279 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın, "Küresel satış dalgası sertleşiyor..." başlıklı günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsalarındaki satışlar sertleşiyor. Salgını kontrol altına alamayan Avrupa ve Güney Amerika'da başlayan satış dalgası ABD ve Asya'ya yayılmaya başladı.